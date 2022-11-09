Швы на затылке и вызов полиции. В Якутске посиделки дома у блогера закончились дракой

Последствия драки в доме якутского блогера Фото: из соцсетей

В соцсетях бурно обсуждают драку, которая произошла на выходных в Якутске в доме блогера Айсены Багардыновой. Одному из участников драки потребовалось наложение швов, он обратился с заявлением в полицию.

У Айсены Багардыновой, известной в соцсетях как Aisenazena, более 20 тысяч подписчиков. Она рассказала, что в ее квартире подрались два гостя. По словам девушки, они начали драться, а она пыталась их остановить, затем побежала в носках к консьержу, чтобы вызвать полицию и скорую.

«Взяла в руки нож и начала угрожать»

Совсем иначе изложил эту ситуацию пострадавший парень.

– Я распивал алкогольные напитки со своим другом в доме его знакомой, вскоре устав, я решил поехать домой, просил друга отдать мне ключи, на что он мне отказывал раз за разом, из-за чего произошла перепалка, мы разругались, – рассказал он в соцсети.

В какой-то момент в разговор на повышенных тонах влезла Айсена, вспоминает он. Девушка начала выгонять его из дома, но парень отказался уходить без ключей.

– Она взяла в руки нож и начала угрожать расправой, чего она, конечно же, не указала в сторизе, благо я успел отобрать и откинуть его. До этого она взяла сковороду и ударила меня им по голове пять раз. После чего они вдвоем начали меня душить. От превышающего адреналина в моей крови и от обиды, лежа и истекая кровью, я мог себе позволить сказать что-то обидное, и лишь в этом и заключалась моя вина, – поясняет молодой человек.

Последствия драки в доме якутского блогера Фото: из соцсетей

«Мог бы по-человечески извиниться»

В ответ на обвинения во лжи Айсена Багардынова назвала парня артистом. Ее возмутило, что ее назвали виновницей драки.

– Жесть и неправда! У меня куча видео, как он своего друга таскает по моему дому, артистично лежит, орет, есть видео, где даже скорая подтвердила, что такого не было, полицейские сами все видели. Мог бы по-человечески извиниться, – написала девушка в сторис.

Она добавила, что друг, который привел парня к ней в гости, отговаривал ее продолжать конфликт, чтобы не портить жизнь человеку.

Ответ блогера на обвинения Фото: из соцсетей

Чем закончилась драка

Отмечается, что после потасовки у девушки на руке остался синяк. Молодой человек же получил более серьезные травмы. Все его лицо и шея остались в кровоточащих ранах. На затылке ему наложили два шва.

Он добавил, что решил сделать эту историю достоянием общественности, потому что блогерка в своей соцсети «переворачивает с ног на голову». Молодой человек обвинил ее во лжи, отрицая, что нападал на нее.

– Ни у нее, ни у другого нет таких увечий, которые они мне нанесли вдвоем, – заключил он.

После публикации взаимных обвинений Айсена Багардынова скрыла свои соцсети. Взять у нее комментарий не удалось.

Комментарий правоохранительных органов будет опубликован позже.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журн алистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.