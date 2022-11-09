В Якутии избили в гараже мужчину, требуя у него увольнения с работы и 200 тысяч рублей

В Якутии реальные сроки получили жители Батагая, вымогавшие у знакомого 200 тысяч рублей и увольнение с работы. Фото: AP

В вымогательстве с применением насилия обвинили двух жителей поселка Батагай Верхоянского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В январе 2022 года в одном из гаражей двое мужчин избили общего знакомого. У своей жертвы они потребовали 200 тысяч рублей, а также увольнения с должности. Один из злоумышленников сам мечтал устроиться на это же место работы. Вместе с другом он решил выбить согласие на то, что после ухода с должности избитый продолжит выполнять те же обязанности вместо него.

Под сильнейшим давлением и угрозами расправой потерпевший был психологически сломлен и физически подавлен. Чтобы спастись, он согласился на все требования своих мучителей.

По этому факту было заведено уголовное дело по пунктам «а»,«в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Свою вину подсудимые не признали. Однако следствие собрало достаточное число доказательств, подтверждающих их виновность в перступлении.

Суд приговорил каждого из нападавших к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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