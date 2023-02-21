Пожалела и приютила бездомную собаку, но та напала на ребенка. На пенсионерке из Якутии повис штраф в 140 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Года три назад жительница села Кептени в Якутии подобрала с улицы бездомного пса, который околачивался возле ее дома. У собаки, как и у самой пожилой женщины, никого не было. Два одиночества стали жить вместе.

Так продолжалось до октября 2022 года, когда произошел трагический случай.

В тот день соседский мальчик возвращался из школы домой. Внезапно пес сорвался с цепи и напал на ребенка. Пятиклассника с укусами голени госпитализировали в районную больницу. Состоялся суд.

Историю пожилой женщины редакции «КП — Якутия» рассказала ее знакомая Татьяна (имя изменено по ее просьбе).

Собаку убили, пенсионерка оплатила штраф, лечение ребенка, такси. Теперь еще требуют 140 тысяч рублей

«Приезжали из ветеринарии и полиции. Сказали убить собаку. Пса, значит, убили. А потом опять к ней выехали за головой пса. Представляете? Отрезали ей голову якобы на экспертизу. А потом было несколько судов. Но результатов экспертизы там не было. Зачем тогда так зверски вырезали голову?» — спрашивает Татьяна.

По ее словам, старушка оплатила штраф в 1400 рублей в местный бюджет, а также все траты на лечение мальчика, вплоть до такси. Но потерпевшая сторона на этом не успокоилась и подала иск на возмещение морального ущерба.

«На суде бабушке адвоката не дали. А у той стороны был свой адвокат. Он хотел, чтобы компенсацию выплатила администрация или казначейство, потому что собака без документов. В материалах дела так и было указано, что собака бесхозная. Но позже администрация подделала документы, в хозяйственной книге записали, что у нее есть пес», — возмущается собеседница редакции.

В итоге суд постановил, что моральный ущерб пострадавшему мальчику должна возместить пожилая женщина как хозяйка собаки.

«А у нее только пенсия по старости. Не знаю сколько, наверно тысяч 15-18. Не работает. Никаких льгот нет. Детей, мужа нет. Живет одна. Осенью ей будет 70 лет. А ведь и ветеринария, и полиция говорили, что ей ничего не будет. Бабушка в тот раз так изнервничалась. А теперь, говорит, еще и должна осталась», — подытожила свой рассказ Татьяна.

Заступница одинокой пенсионерки спрашивает, могут ли как-нибудь помочь ей.

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