Минобр Якутии опроверг массовое пищевое отравление детей в Малой академии наук

Малая Академия наук Якутии. Фото: Гаврил СЛЕПЦОВ

Все учащиеся Малой Академии наук находятся в своих семьях, факт пищевого отравления не подтвержден, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

Для расследования происшествия 7 ноября туда приехала комиссия во главе с первым замминистра Алевтиной Аргуновой.

Отмечается, что дети будут обследоваться по месту проживания, случаев госпитализаций нет. Дети находились в учреждении в рамках краткосрочной трехдневной образовательной программы: интенсив по математике и английскому.

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября, когда несколько учащихся почувствовали недомогание и обратились в медицинский кабинет академии.

Фото: прокуратура Якутии

Ранее сообщалось, что в детском образовательном учреждении «Ленский край» (официальное название Малая Академия наук» - прим.ред), который находится в селе Чапаево Хангаласского района, зафиксировано массовое отравление детей.

Среди симптомов отмечалась температура, рвота, общее ухудшение самочувствия. Предположительная причина – несвежие продукты. Также рассматривается версия о ротавирусной инфекции.

По утверждению издания Sakhalife, несколько детей были госпитализированы, некоторых детей родители забрали сами. Прокуратура начала проверку инцидента.

Позже Роспотребнадзор по Якутии сообщил, что было зарегистрировано четыре случая острой кишечной инфекции среди детей. Ведомство начало эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции и условий, способствовавших заражению.

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