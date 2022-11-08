Надругался над 6-летней дочерью знакомой. Педофилу из Якутии дали 12 лет колонии строгого режима

Фото: KP.RU

Суд вынес приговор 41-летнему мужчине, признанному виновным в насилии над 6-летней девочкой, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

В октябре 2021 года мужчина совершил сексуальное насилие в отношении дочери своей знакомой. Ребенок рассказал об этом своей матери и она сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Подсудимый своей вины не признал и выдвинул версию, что девочка и ее мать его оговорили. Однако, следователи представили доказательства, которые подтвердили его виновность.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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