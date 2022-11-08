Убили и сбросили в реку. В Якутии двое мужчин расправились со знакомым после попойки в лесу

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутии 48-летний мужчина убил знакомого во время попойки в лесу, а его 26-летний приятель помог ему скрыть следы преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Дикая история произошла в июне этого года. Трое работяг поехали в лес на участок для заготовки деревьев. Как водится, не обошлось и без застолья, во время которого и случилась роковая ссора. Слово за слово, и раздраженный 48-летний мужчина хватается за охотничий нож и наносит им удары в руку и плечо жертве.

Потерпевший попытался вырваться и спастись, убежав в сторону леса, но обвиняемый догнал его и еще несколько раз ударил его ножом в спину и шею. От полученных ранений бедолага скончался на месте происшествия.

Осознав, что он натворил, убийца вернулся обратно в лагерь, где рассказал о случившемся своему 26-летнему приятелю. Было принято решение скрыть преступление.

Мужчины погрузили тело убитого мужчины в лодку и вывезли на протоку реки. Там старший прикрепил к нему груз и сбросил тело в реку.

О произошедшем приятели договорились никому не сообщать. Но вскоре, как добавили в Следкоме, правоохранители получили информацию о событиях того дня.

Следователи завершили расследование уголовных дел, они направлены в суд для рассмотрения по существу.

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