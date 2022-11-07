Молодая семья из Якутска живет в бараке с крысами в ожидании квартиры

Фото: Sakhaday

В Якутске молодая семья ждет положенную квартиру, проживая в бараке с тараканами и крысами. Как пишет Sakhaday, в таком трудном положении оказалась 18-летняя сирота Елена Ефимова – она живет вместе с мужем Юрием, от которого забеременела еще два года назад и решила сохранить ребенка.

«Моя мама сильно болела, поэтому в двухмесячном возрасте я попала в Дом малютки. Она умерла, когда мне было три года. Вместо отца в свидетельстве о рождении стоял прочерк. В год меня забрала двоюродная сестра моей мамы, когда ей обо мне рассказала их общая знакомая.

Отчим скончался, когда я училась в третьем классе. Мачеха обвинила меня в его смерти, с тех пор моя жизнь стала невыносима. Она начала избивать меня за малейшие провинности», – рассказывает Елена.

Еще когда девушка училась в 9 классе, она ушла из приемной семьи и стала жить со своим молодым человеком. Гораздо более человечно к ней отнеслась будущая свекровь – и даже решила получить опеку над сиротой. А в апреле Елена случайно забеременела.

Пара решила оставить ребенка, несмотря на то, что девушка сейчас учится, а парню пришлось бросить учебу и работать дворником. С учетом пособий у семьи выходит не самый плохой доход, однако с жильем у них проблемы – якутяне арендуют деревянную двухкомнатную частично-благоустроенную квартиру в Залоге. В комплекте – тараканы и крысы. Зато вместе с коммуналкой выходит 15 тысяч рублей в месяц. Елене, как сироте, по закону положена квартира, но рассчитывать на нее девушка может не раньше 2025 года.

«Я знаю, что по закону как сирота я должна получить квартиру в 18 лет, а не по очереди. Эта очередь незаконная, её отменили ещё 9 лет назад. Я это прекрасно знаю. Как сирота, я хочу отстаивать свои права!», – добавила Елена.

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