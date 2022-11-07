В 25-градусный мороз в Якутске провели демонстрацию, посвященную Октябрьской революции

В Якутске 7 ноября отметили годовщину Октябрьской революции Фото: Ксения ГАБЫШЕВА

В понедельник, 7 ноября, в Якутске отметили 105-годовщину Октябрьской социалистической революции массовым шествием. «КП – Якутия» засняла морозную прогулку якутских коммунистов.

Якутские коммунисты провели демонстрацию в честь годовщины Октябрьской революции Фото: Ксения ГАБЫШЕВА

В традиционном шествии, организованном якутскими коммунистами, приняли участие около 50 человек, которых не напугала морозная погода.

По данным прогнозных сервисов, в 12 часов дня, когда стартовала демонстрация, в Якутске зафиксировано минус 25 градусов, с охлаждением ветром до минус 30.

Несмотря на мороз, вышло достаточно много людей, большинство из которых пенсионеры Фото: Ксения ГАБЫШЕВА

С улыбками и взаимными поздравлениями красная колонна собралась на проспекте Ленина напротив здания мэрии Якутска и дошла до площади Орджоникидзе.

На таком холоде руки мерзнут и замерзают смартфоны, угрожая выключением в самый не подходящий момент. Фото: Ксения ГАБЫШЕВА

Поздравляя единомышленников с праздником, лидер якутского отделения КПРФ Виктор Губарев добавил, что демонстрация также проводится в поддержку военнослужащих спецоперации.

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