Замахнулась ножом на ребенка. В Якутии мать угрожала убийством своей дочери

Фото: Nashbryansk.ru

В Амгинском районе женщина в состоянии алкогольного опьянения схватилась за кухонный нож и высказала угрозу убийством своей 14-летней дочери, сообщает прокуратура Якутии. .

Увидев эту картинку, ребенок перепугался. Девочка восприняла угрозу матери как реальную.

Против женщины было заведено дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Суд приговорил женщину к наказанию в виде обязательных работ на срок 300 часов. Прокурор Амгинского района добился компенсации морального вреда в 50 тысяч рублей, эту сумму осужденная должна выплатить своей дочери.

Приговор суда вступил в законную силу. Женщина лишена родительских прав, ее дочь в настоящее время проживает в детском учреждении в Якутске.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.