В Хангаласском районе Якутии произошло массовое отравление детей

Фото: прокуратура Якутии

В детском образовательном учреждении «Ленский край», который находится в селе Чапаево Хангаласского района, зафиксировано массовое отравление детей.

Об этом первым сообщило издание «SakhaLife» со ссылкой на очевидцев. По данным издания, количество пострадавших детей неизвестно, но всего в учреждении на тот момент находился 81 учащийся.

– Среди симптомов отмечаются температура, рвота, общее ухудшение самочувствия. Предположительная причина – несвежие продукты, – пишет издание. Также рассматривается версия о ротавирусной инфекции.

Фото: прокуратура Якутии

Инцидент произошел в субботу, 5 ноября, но администрация учреждения старалась не распространять информацию. Несколько детей были госпитализированы, некоторых детей родители забрали сами.

Уже известно, что прокуратура начала проверку, на место выехал заместитель прокурора Хангаласского района Алексей Попов. Они займутся выяснением причин отравления детей.

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