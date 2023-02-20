Индекс блина. Сколько стоит главное лакомство Масленицы в Якутске

Началась масленичная неделя Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Началась Масленица, потому ни один стол не обойдется без блинов. «КП – Якутия» рассчитала, как дорого жителям Якутска обойдется приготовление главного блюда одного из самых популярных славянских праздников в 2023 году.

Масленица знаменует прощание с зимой и встречу весны. В этом году народные гуляния стартуют с 20 февраля и продлятся до воскресенья, 26 февраля. С 27 февраля у православных верующих начнется Великий пост. О приметах и традициях на Масленицу читайте по ссылке.

Блин – главный символ Масленицы Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Один из главных атрибутов праздника – блины, символизирующие солнце. Их рецептов великое множество. Сладкоежки уплетают их со сметаной, вареньем, или сгущенкой. Любители более сытных вариантов фаршируют их мясом, рыбой, ветчиной с сыром и т.п. Считается, что это одно из самых доступных блюд русской кухни. А как дорого нынче готовить печь это лакомство?

Чтобы вычислить якутский индекс блина, мы взяли данные Росстата о средних ценах на продукты питания в магазинах Якутска, а также самый простой рецепт блинов: 200 г муки, 500 мл молока, 2 яйца, 3 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и половина чайной ложки соли. К слову, стоимости подсолнечного масла у главного статистической организации не оказалось, поэтому мы взяли среднюю цену на одну из популярных марок.

Источник: KP.RU

Прибегнув к несложным расчетам, мы узнали, что порция классических русских блинов обойдется семье из Якутска в 104,5 рубля. Самыми дорогими продуктами для этого рецепта являются молоко и яйца.

Жителям других регионов блины обойдутся гораздо дешевле. Для сравнения: в крупных городах, таких как Казань, Санкт-Петербург, Москва, это изделие из теста будет стоить от 90 до 99 рублей, а в Екатеринбурге и в Новосибирске их стоимость уже ближе к Якутии – 102 и 103 рубля, соответственно.

В среднем по России порция будет стоить 93 рубля. По данным KP.RU, индекс блина вырос на 7% при общей инфляции в 11,9%.

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