Как жители Якутии будут отдыхать в последнюю неделю февраля

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На этой в России отмечаются День защитника Отечества и Масленица. «КП —Якутия» напоминает, что эта рабочая неделя будет сокращенной.

23 февраля в этом году выпадает на четверг. 24 февраля объявлен выходным днем за счет переноса с воскресенья 1 января. С учетом 25 и 26 февраля, то есть субботы и воскресенья, на этой неделе будем отдыхать 4 дня, сообщает Роструд.

Отмечается, что предпраздничный рабочий день, 22 февраля, должен быть сокращен на час. Для тех, у кого 6-дневная рабочая неделя, 25 февраля будет обычным рабочим днем.

Впереди жителей нашей страны ждут праздники 8 марта, 1, 8 и 9 мая, 12 июня и 6 ноября. Всего по данным Минтруда России, общее количество выходных дней в 2023 году (с учетом 31 декабря) составит 119 дней.

Когда и какие еще праздники отмечают россияне, можно узнать в календаре на 2023-2024 годы, который подготовил сайт KP.RU.

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