Петр Чехордун: Сейчас отличное время начать работу в промышленности

Фото: пресс-служба АЛРОСА

В Якутии увеличивается спрос на рабочие специальности в крупных промышленных компаниях с высокой заработной платой. Лидером в трудоустройстве местных жителей традиционно является АЛРОСА.

Благодаря соглашению с Государственным комитетом по занятости населения республики в рамках проекта «Местные кадры — в промышленность» многие жители Якутии смогли найти работу. Кроме этого, помощь якутянам в поиске работы в промышленных компаниях региона оказывает общественное движение «Навахту.рф», которое уже не первый год выступает партнером республиканской программы «Местные кадры — в промышленность».

О том, как найти работу мечты на родной земле, в интервью нашему изданию рассказал инициатор «Навахту.рф» Петр Чехордун.

Петр Чехордун. Фото предоставлено героем материала

Местные кадры в промышленности

Одна из новаций в кадровой работе республики — общественное движение «Навахту.рф», которое помогает трудоустроиться якутянам в большие предприятия.

Инициатор проекта Петр Чехордун, сам родившийся в якутском селе и проделавший солидный путь в алмазной промышленности, считает, что для построения карьеры на производстве сейчас самое время: количество промышленных предприятий растет, а вместе с этим становится высоким и спрос на рабочие специальности.

«Считаю, что в становлении любого народа очень важны виды трудовой деятельности, которые он освоил. Чем разнообразнее виды труда — сельскохозяйственные, интеллектуальные, промышленные, в которых представители данного народа трудятся, тем выше способность людей быстро адаптироваться к самым разнообразным современным технологиям, т.е. быть устремленными в будущее. И сегодня, когда промышленные компании все более настойчиво ищут трудовые ресурсы среди местного населения, очень важно не упустить это, а напротив, организовать встречное движение. Если мы грамотно используем этот исторический шанс, то, без сомнения, сможем осуществить очень важный рывок в развитии», — считает представитель общественного движения.

Миссия проекта «Навахту.рф» — помочь сделать так, чтобы максимальное количество людей жило в достатке, содержало семью, рожало детей, вело здоровый образ жизни. Чехордун считает, что стереотип о том, что местных ребят в промышленности не ждут, сегодня себя изжил.

Действительно, с 2017 года в республике действует проект «Местные кадры — в промышленность». За это время работу в промышленных предприятиях республики нашли около 50 тысяч якутян. АЛРОСА — в авангарде среди крупных компаний: за последние пять лет на ее предприятия трудоустроились более десяти тысяч жителей Якутии. Те, кому не хватает квалификации, получают возможность пройти программы обучения, дополнительного образования и стажировки для молодых специалистов.

Как считает Петр Чехордун, сельскому жителю легче погрузиться в режим работы вахтовым методом.

«Причем труд на производстве даже легче, чем на селе, а оплачивается гораздо лучше. Каждый может проверить себя – годится ему эта работа или нет. Конечно, не всем это будет по душе, но даже немного проработав, можно достойно заработать, к примеру, на первоначальный взнос на ипотеку, автомобиль, свадьбу, путешествия», — отмечает он.

По словам Чехордуна, проект «Навахту.рф» во многом основан на его опыте работы в АЛРОСА, которая служит образцом с точки зрения привлечения и подготовки кадров из местных жителей. Компанию по праву можно назвать кузницей кадров.

«Мы чувствуем благодарность населения таким социально ориентированным компаниям, как АЛРОСА и „Алмазы Анабара“, „Колмар“, „Полиметалл“ и ряд других добывающих предприятий, которые активно ведут кадровую работу с местным населением. Они понимают выгоду и перспективу такого подхода. Несомненно, таких компаний должно быть больше», — говорит инициатор движения.

Есть и те, кто утверждает, что местные кадры не могут быть задействованы в промышленности массово, так как в основном там требуются узкопрофильные кадры, рассуждает Чехордун. Между тем, он отмечает, что на самом деле, узких специалистов в добывающих компаниях – около 20%, остальные 80% – это водители, сварщики, слесари и другие, которых в республике много.

«Сегодня в Якутии зарегистрировано около 600 добывающих предприятий, и движение „Навахту.рф“ экстраполирует опыт АЛРОСА на другие компании. Схема закрепления наших курсантов очень проста и практична. Наши кандидаты приходят на предприятия с сильной мотивацией и буквально за полгода-год успешно продвигаются по карьерной лестнице, освобождая рабочие места своим землякам», — подчеркивает Чехордун.

Сегодня количество промышленных предприятий увеличивается, и в ближайшей перспективе только в Якутии появится пятьдесят тысяч новых рабочих мест, утверждает Петр Чехордун. По всей России технические специальности все больше становятся актуальными и высокооплачиваемыми, наблюдается так называемый «кадровый голод», зарплаты растут. Это происходит почти во всех регионах страны, поэтому вовсе необязательно ехать на Север, чтобы хорошо заработать, говорит он.

Естественно, недропользователи, которые системно занимаются подготовкой кадров на местах, берут на производственную практику местных студентов, занимаются профориентацией школьников, а не привлекают для достижения производственных планов только подрядные организации, смогут обеспечить себе более серьезный кадровый потенциал. Нехватка квалифицированных работников им не грозит.

«Между тем многих молодых ребят пугает не сама работа в промышленности, а процедура трудоустройства. Некоторым сложно составить резюме, собрать пакет документов, кто-то слишком волнуется на собеседованиях, есть языковой барьер. Поэтому движение „Навахту.рф“ помогает таким людям составить резюме, бесплатно пройти обучение и дойти до конечной цели — трудоустройства. Далее все зависит от трудолюбия и желания работать, которых у наших курсантов хоть отбавляй», — говорит Петр Чехордун.

Важно, что приток местных кадров в промышленность имеет мультипликативный эффект. Снижается отток населения из сел в города, поскольку многие вахтовики остаются жить на селе, налоги, зарплаты остаются в республике.

Стартовые возможности в промышленности

Проект «Навахту.рф» занял второе место в России и вошел в число лучших в четырех престижных номинациях Всероссийского конкурса практик трудоустройства молодежи Минтруда РФ в рамках республиканской программы «Местные кадры — в промышленность», а компания АЛРОСА признана одной из лучших с точки зрения практик адаптации, сопровождения и построения карьерной траектории молодого специалиста.

В АЛРОСА работает программа наставничества и институт внутренних тренеров. Как рассказал заместитель генерального директора компании Алексей Дьячковский, при трудоустройстве прежде всего оценивается квалификация специалистов, но при прочих равных предпочтение отдается местным кадрам.

Алексей Дьячковский. Фото: пресс-служба АЛРОСА

«При трудоустройстве мы, прежде всего, оцениваем квалификацию специалистов, но при прочих равных предпочтение отдаем местным кадрам. Это кажется нам честным по отношению к территории, на которой мы ведем работу. Вакансии для местных кадров — это способ социально-экономической поддержки региона, возможность для людей, живущих в непростых условиях, получать достойный заработок и иметь достойный уровень жизни», — добавляет он.

В этом вопросе компания находит полное взаимопонимание с руководством Якутии и активно сотрудничает с правительством в рамках республиканской программы «Местные кадры — в промышленность».

«Для тех, кому не хватает квалификации, организуем обучение в Корпоративном университете компании. Кроме того, чтобы сельские жители, которые трудоустраиваются на промышленные площадки, могли лучше и быстрее освоиться на новом месте, у нас работает программа адаптации „Аргыс“, — отмечает Алексей Дьячковский.

Работники компании имеют возможность постоянно развиваться, участвуя в разных корпоративных программах и конкурсах.

Например, образовательная программа «Потенциал АЛРОСА» призвана дать импульс инновационной и рационализаторской деятельности, сформировать в компании инженерный и научный молодежный кадровый резерв.

«Фабрика идей» позволяет получить признание и денежные призы за каждую идею, повышающую эффективность работы компании, а ежегодные конкурсы профессионального мастерства — определить лучших из лучших в своей профессии.

Работает в компании и корпоративная программа для руководителей разного уровня «Лидеры АЛРОСА», которая помогает им расширять и совершенствовать управленческие компетенции и навыки.

И работники компании не только получают признание в АЛРОСА, но и становятся примером для жителей всей республики. Как, например, начальник управления Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления УКС АЛРОСА, обладатель народной премии «Гордость Якутии» в номинации «Шахтер» Валерий Мярин.

Валерий Мярин (слева). Фото: пресс-служба АЛРОСА

Сам он также пришел в промышленность из села, и после окончания вуза начал работать на добыче алмазов. Главное, как считает лучший шахтер республики, надо не бояться работы и не слушать ненужные отговорки, а идти намеченным путем.

«Не лениться, показать себя — тогда тебя будут уважать. Работа в промышленности приносит достаток и благополучие семье», — делится опытом Валерий.