Детский лагерь несбывшейся мечты. Когда завершится строительство детского центра «Полярная звезда»

Проект детского центра "Полярная звезда" в 20 километрах от Якутска. Источник: roscamps.ru

Строительство первого в регионе круглогодичного детского центра «Полярная звезда» в пригороде Якутска должно было завершиться в 2022 году. Но его открытие так и не состоялось, а о его существовании будто бы забыли.

В ноябре прошлого года «КП – Якутия» направляла запрос в Минэкономики республики о состоянии этого проекта, но наши вопросы остались без ответа. Теперь мы знаем, почему.

«Полярная звезда» – лагерь мечты

Детский центр расположился неподалеку от микрорайона Старая Табага на территории туристического кластера «Северная Мозаика». На 11,6 гектарах строится комплекс площадью в 16,2 кв. м. Согласно проекту, Центр отдыха и оздоровления детей «Полярная Звезда» рассчитан на 350 мест в смену.

Заявлялось, что каждый год здесь будут отдыхать, учиться и оздоравливаться более 5,5 тысяч юных якутян, которые будут заниматься здесь программированием, нанотехнологиями, робототехникой и иностранными языками.

Источник: roscamps.ru

Заказчиком проекта является дочерняя компания Национального оператора детского отдыха – ООО «Полярная звезда». После сдачи объекта эта компания будет управлять детским центром до 2038 года. В этом у организации уже есть опыт, под ее руководством работает несколько детских лагерей в разных регионах России.

Хронология проекта

Впервые о нем заговорили в 2018 году, как об аналоге образовательного центра «Сириус» в Сочи. В 2019 году на совещании в правительстве России стало известно, что на стройку «Полярной звезды» направят часть федеральных средств.

Источник: roscamps.ru

В конце 2019 года было подписано соглашение о финансировании, проектировании, строительстве «Полярной звезды». Работы начались летом 2020 года, по концессионному соглашению, они должны были завершиться в 2021 году.

Сколько стоит детский лагерь мечты

Изначально стоимость объекта оценивалась в 1,47 миллиардов рублей. Из них большую часть должны были составить средства из внебюджетных источников, 360 миллионов из федерального бюджета, а Якутия ограничится 40 миллионами.

Затем цена проекта выросла до 1,8 миллиардов. Из них 1,4 миллиардов предоставил банк «Открытие», остальную сумму обеспечат инвестор и капитальный грант Минвостокразвития России.

Источник: roscamps.ru

В итоге бюджет составил 2,67 миллиарда рублей, это указано на сайте Национального оператора детского отдыха. Из них капитальный грант составил 630 миллионов, остальное – частные инвестиции.

По данным медиаплатформы «Снег», правительство Якутии вложило в проект в 20 раз больше, чем изначально собиралась.

– 15 февраля 2022 года Ил Тумэн утвердил разработанную правительством инвестиционную программу, в которой расходы из бюджета республики на проект «Полярная звезда» были указаны в сумме почти 1 миллиард рублей (945,7 миллионов рублей) при нулевом федеральном софинансировании. Собственно в 2022 году Якутия должна была вложить в лагерь своих 210,5 миллионов рублей, но затем сумма увеличилась до 343,7 миллионов, – пишет «Снег».

Проблемы строительства

В ноябре 2021 года пресс-служба правительства Якутии сообщала, что готовность объекта составляет 30%. К тому времени полностью была завершена установка свайного поля, для стабилизации грунтов установлены сезонные охлаждающие устройства, залиты цокольные плиты перекрытий.

Тогда же ход работ проверил инвестор. Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов озвучил, что строительство завершится к концу 2022 года. В свою очередь глава Якутии Айсен Николаев заявил, что на базе «Полярной звезды» планируется создание Дальневосточного оператора детского отдыха.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В прошлом году долгожданного открытия не случилось. По словам руководителя проекта Ивана Игнатенко, пришлось перенести срок сдачи на сентябрь 2023 года из-за проблем с вечной мерзлотой.

– Когда предоставляется участок, на нем предварительно никаких исследований не проводится. И на момент определения срока создания до проведения проектно-изыскательских работ невозможно определить, какие сложности могут возникнуть. Во время прохождения экспертиз выяснилось, что грунт засоленный, осыпается, плывет, тает. Мы узнали об этом, когда уже начали заниматься строительством. Этот момент никто заранее не мог учесть, что так повлияет, – прокомментировал он газете «Якутск вечерний».

Игнатенко отметил, что глава Якутии Айсен Николаев был недоволен затянувшейся стройкой. На региональном уровне созывались совещания и проверки по данному поводу, но ускорить ход работ они не помогли.

От мечты к судебным тяжбам

10 февраля 2023 года Арбитражный суд Якутии принял иск на 13,2 миллионов рублей от одного из подрядчиков «Полярной звезды». Строительное подразделение «Алмазэргиэнбанка» «АЭБ капитал» судится из-за неоплаченных строительно-монтажных работ.

Источник: roscamps.ru

По данным источника «Снега», банк «Открытие» не то отозвал, не то собирается отозвать свою кредитную линию. В качестве причины называют отсутствие собственных средств, вложенных в проект концессионером. Отмечается, что сдача объекта перенесена на декабрь 2023 года.

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