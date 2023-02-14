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Звезды14 февраля 2023 2:58

Максим и Евгения Арбугаевы посетили ланч номинантов на «Оскар»

Режиссеры-документалисты из Якутии посетили традиционный вечер кинозвезд
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Брат и сестра Арбугаевы, авторы документального фильма «Выход», номинированного на самую престижную кинопремию мира, посетили ланч претендентов на «Оскар»

Фото из соцсетей Максима Арбугаева

Фото из соцсетей Максима Арбугаева

Напомним, «Выход» (Haulout) повествует об ученом-отшельнике, изучающем моржей на берегу Тихого океана. Как рассказал «КП – Якутии» Максим Арбугаев, лента поднимает проблему климатических изменений, которые особенно сильно сказываются на Арктике.

13 февраля традиционный вечер встречи номинантов на «Оскар» прошел на Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Режиссеры из Якутии посетили его вместе с такими звездами, как Том Круз, Кейт Бланшет, Стивен Спилберг.

Максим и Евгения Арбугаевы на общем фото всех номинантов на "Оскар". Фото: thegoldknight.com

Максим и Евгения Арбугаевы на общем фото всех номинантов на "Оскар". Фото: thegoldknight.com

Максим Арбугаев признался, что остался под большим впечатлением от общения с оскароносным оператором Роджером Дикинсом, который стоял за камерой на съемках «Побега из Шоушенка» и «Бегущего по лезвию 2049».

95-я церемония вручения «Оскар» состоится 12 марта.

Фото из соцсетей Максима Арбугаева

Фото из соцсетей Максима Арбугаева

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