Максим и Евгения Арбугаевы посетили ланч номинантов на «Оскар»

Фото из соцсетей

Брат и сестра Арбугаевы, авторы документального фильма «Выход», номинированного на самую престижную кинопремию мира, посетили ланч претендентов на «Оскар»

Фото из соцсетей Максима Арбугаева

Напомним, «Выход» (Haulout) повествует об ученом-отшельнике, изучающем моржей на берегу Тихого океана. Как рассказал «КП – Якутии» Максим Арбугаев, лента поднимает проблему климатических изменений, которые особенно сильно сказываются на Арктике.

13 февраля традиционный вечер встречи номинантов на «Оскар» прошел на Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Режиссеры из Якутии посетили его вместе с такими звездами, как Том Круз, Кейт Бланшет, Стивен Спилберг.

Максим и Евгения Арбугаевы на общем фото всех номинантов на "Оскар". Фото: thegoldknight.com

Максим Арбугаев признался, что остался под большим впечатлением от общения с оскароносным оператором Роджером Дикинсом, который стоял за камерой на съемках «Побега из Шоушенка» и «Бегущего по лезвию 2049».

95-я церемония вручения «Оскар» состоится 12 марта.

Фото из соцсетей Максима Арбугаева

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