Участники автопробега «Москвич в Арктике» добрались до Полюса Холода и нырнули в прорубь в почти 60-градусный мороз

Фото: из соцсетей Богдана Булычева / скриншот видео: swimming_in_Oymyakon

Стартовавший 5 февраля из Якутска автопробег на «Москвиче» за 2 дня добрался до Оймякона. К вечеру путешественники решили попробовать самое популярное развлечение среди туристов на Полюсе холода – экстремальное купание.

Подробнее о старте проекта «Москвич в Арктике» и его маршруте читайте в материале «КП – Якутия» по ссылке.

Еще днем 7 февраля в Оймяконе температура воздуха была минус 45 градусов, к вечеру она опустилась уже до минус 55. Такие изменения погоды не напугали бывалых путешественников. После долгой дороги они решили искупаться прямо на сон грядущий. В одних плавках и шапках они спокойно прошли к ледяной воде реки Индигирки.

– Что еще делать в Оймяконе? Холодно, но в такой мороз я еще ни разу не купался, – констатирует в видео лидер экспедиции, блогер Богдан Булычев.

После первого погружения стало еще холоднее, и термометры фиксировал уже 57-градусный мороз. Значит ли это, что надо отказываться от купания? Конечно нет! Надо устанавливать второй рекорд, призвал друзей блогер. Они с улыбками приняли его вызов.

В ответ на комментарии подписчиков, которые усомнились в реальности настолько низких температур, блогер показал оймяконский термометр. Он отметил, что даже пара секунд такого купания для неподготовленного, незакаленного человека будут настоящим стрессом.

Скриншот видео swimming_in_Oymyakon

На следующее утро гости Якутии решили продолжить ставить личные экстремальные рекорды и наметили пробежку по Полюсу холода.

Далее участники автопробега продолжат путь по Колымской трассе в родной город Богдана Булычева – Магадан. Затем они оправятся к самой восточной точке Евразии – Нагаевской бухте. Напомним, особенность этой экспедиции в том, что свой сложный маршрут преодолевают на «Москвиче» 1975 года.

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