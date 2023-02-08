Исследование ОК: 65% пользователей Рунета не делятся своими данными для авторизации

Фото: Одноклассники.ру

К Международному дню безопасного интернета социальная сеть Одноклассники запустила Центр безопасности пользователей, в котором собраны рекомендации, как защитить свой профиль, избежать нежелательного общения и обезопасить себя от мошенников. В новом проекте ОК представили полную информацию о том, как соцсеть обрабатывает данные профиля, защищает от спама и борется с нежелательным контентом.

Также ОК совместно с командой исследований VK провели онлайн-опрос о том, как пользователи относятся к своей безопасности, заходя в интернет-сервисы. В исследовании приняли участие 1200 пользователей Рунета в возрасте от 18 лет.

Фото: Одноклассники.ру

Результаты опроса показали, что две трети респондентов (69%) знают базовое правило безопасности паролей: не использовать одни и те же комбинации для всех аккаунтов.

Из всех опрошенных 68% считают свои пароли сложными. Более половины респондентов (57%) указали, что не используют для авторизации инициалы, дату рождения, номер телефона. Также по сравнению с прошлым годом люди стали меньше использовать пароли со своей личной информацией: только 8% делают это во многих случаях, 19% – в некоторых.

Интересно, что 36% опрошенных заявили, что ни разу не забывали свои данные для авторизаций. Однако две трети (64%) принявших участие в опросе отметили, что забывали свои пароли и вынуждены были восстанавливать их при помощи электронной почты или номера телефона.

Для защиты своего аккаунта менее трети (30%) респондентов используют двухфакторную аутентификацию с помощью телефона. Остальные либо не знают о такой возможности (34%), либо игнорируют дополнительную защиту своих данных (36%).

По сравнению с аналогичным онлайн-опросом прошлого года увеличилось число пользователей, которые серьезно относятся к приватности своих паролей и доступов к разным сервисам. Из всех опрошенных 65% не делятся своими паролями. В прошлом году таких было 58%.

Денис Горчаков, директор по информационной безопасности социальной сети Одноклассники:

«Открытие Центра безопасности для пользователей ОК – это еще один шаг к повышению осведомленности пользователей о цифровой безопасности. Персональные рекомендации по защите профиля и статьи об основных угрозах помогают миллионам наших пользователей обезопасить свои данные и не попасться на уловки мошенников».

Одноклассники уделяют особое внимание обеспечению безопасности пользователей в работе с соцсетью. ОК не только периодически проводят исследования с целью анализа информированности людей о безопасном использовании интернета, но и создают проекты по защите персональных данных и этичному использованию возможностей соцсети. К примеру, в феврале 2022 года ОК представили Центр безопасности сообщений, в котором собраны правила безопасного и корректного общения в соцсети.