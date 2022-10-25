В Мирнинском театре Якутии снова произошла смена руководства

Фото: Яндекс.Карты

В Мирнинском театре во вторник, 25 октября, прошло собрание работников. На нем созвавшая его и.о. директора Римма Соколовская объявила, что отказывается от поста руководителя театра и предложила вместо себя кандидатуру Сергея Сидорова.

Коллектив поддержал данное решение. За Сидорова высказались главный режиссер Александр Свечников и старейший работник театра, режиссер Георгий Нестер. Голосов против не было.

«В отличие от предыдущих руководителей, у Сергея Сидорова есть адекватные цели и планы развития театра. Ему доверяет коллектив, его знает район. Сергей Сергеевич выступил как директор. Наконец Мирнинский театр обрел того руководителя, за которым готов идти и выполнять поставленные задачи Министерства культуры Якутии. Собрание прошло гладко, спокойно, можно даже сказать по-семейному», — рассказали «КП — Якутия» в театре.

О причине, по которой замещавшая должность директора Соколовская отказалась от поста, редакции сообщили: не справилась с работой, были срывы спектаклей, отмены премьер и т.д.

Нам также удалось поговорить с самим Сергеем Сидоровым и узнать, что он об этом думает.

«Я озвучил коллективу направление работы нашего театра. Меня поддержали. И я готов взять на себя ответственность за те задачи, которые поставило министерство культуры Якутии, и выполнить их. И если министерство предложит мне эту должность, я не откажусь», — ответил он.

Он признал, что репутация театра сейчас не самая лучшая, однако отметил, что коллектив у них хороший, сотрудники прекрасно знают свою работу, критики хорошо отзываются о спектаклях и актерах. И его коллеги готовы вместе с ним восстановить доброе имя театра.

«Предложил всем объединиться, пойти в новое и забыть старое. И меня в этом все поддержали. Мне кажется, это правильный курс. А что будет дальше, зависит уже не от нас. И с любым решением [Минкультуры Якутии] нам придется соглашаться, потому что они наше непосредственное начальство», — сказал он.

Также собеседник сообщил, что предложил Римме Соколовской должность заместителя директора.

Напомним, ранее занимавший с марта 2021 года пост директора Константин Солдатов покинул город и уволился. До этого в театре прошел целый ряд волнений и скандалов. После его ухода временно исполняющим обязанности назначили Римму Соколовскую.

Справка

Сергей Сидоров. Фото: kino-teatr.ru

Сергей Сидоров работает в Мирнинском театре с момента основания, артист. Был заведующим постановочной частью.

В прошлом году участвовал в конкурсе на должность директора театра и даже уверенно победил на первом этапе. Но во втором с разницей в два балла уступил приезжему режиссеру из Калуги Константину Солдатову. Всего на конкурс заявки подали семь человек.

За его кандидатуру коллектив культурного заведения ратует уже не первый раз. В апреле 2022 года издание SakhaDay публиковало их настоятельную просьбу. В октябре работники обратились в «КП — Якутия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор Мирнинского театра Якутии срочно покинул город и уволился (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.