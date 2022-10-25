Ни дня без аварий в Хатассах. На этот раз большегруз оставил село без электричества

Фото: пресс-служба ЦЭС "Якутскэнерго"

С приходом гололеда на дорогах Хатасс стало крайне опасно, особенно осторожными водителям и пешеходам стоит быть на въезде в село. С прошлой пятницы здесь не проходит ни дня без автоаварий.

Поздней ночью 24 октября грузовик сбил опору линий электропередачи, из-за чего местные жители остались без света. По данным пресс-службы Центральных электрических сетей, прервана линия «Хатассы», питающаяся от подстанции «Птицефабрика», а также повреждены линии трансформаторной подстанции «Тускул-3». Восстановлением электроснабжения занимаются энергетики Табагинского сетевого участка.

Фото: пресс-служба ГИБДД МВД России по Якутии

Днем ранее на заезде в село Хатассы с Покровского тракта чуть не погибли дети. Пьяный водитель начал обгон и устроил ДТП с еще 2 автомобилями. В результате аварии двое детей получили переломы ключицы и ноги, также ушибы, им назначено амбулаторное лечение. В госавтоинспекторы считают, что от смертельного исхода их спасли ремни безопасности.

Фото: пресс-служба ГИБДД МВД России по Якутии

В субботу, 22 октября, в Хатассах на улице Каландаришвили микроавтобус не выдержал безопасную дистанцию на скользкой дороге и запустил цепочку столкновений также с 4 машинами. В данном инциденте никто не пострадал, серьезные повреждения получила только техника.

Фото: пресс-служба ГИБДД МВД России по Якутии

В пятницу, 21 октября, там же на Покровском тракте 73-летний водитель «Тойоты Королла Филдер» не учел гололедицу и попал в занос. В результате мужчина наехал на мальчика, который шел в том же направлении. Ребенку госпитализация не потребовалась, ему назначено амбулаторное лечение ушибов. Отмечается, что мужчина за рулем, ехавший со стороны Хатасс, был трезв.

По каждому случаю проводится административное расследование.

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