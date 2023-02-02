Второе за день массовое аварийное отключение электроэнергии произошло в Якутии

Фото: Якутскэнерго

Пока энергетики Якутии восстанавливали электроснабжение 5 районов, отключенных из-за аварии на подстанции, в регионе произошло новое отключение. Под временные ограничения попали ряд сел еще 2 районов, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Новое отключение из-за еще одной проблемы на подстанции «Майя»

В ночь на 2 февраля на подстанции «Майя» произошла авария, из-за которой отключилась кабельная высоковольтная линия «Майя — Борогонцы». Без света остались Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Усть-Алданский, Таттинский и Томпонский районы. В 4 утра энергетики подключили большую часть домов с помощью дизельных электростанций.

Вторая за день авария случилась в 09:39 на линии «Майя – Нижний Бестях». Причиной стало новое технологическое нарушение на подстанции «Майя».

– В ходе осмотра бригадой энергетиков выявлено повреждение еще одной кабельной муфты на подстанции «Майя». Электроснабжение потребителей Амгинского, Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского районов осуществляется с резервных дизельных электростанций с учетом графика веерных отключений, – информирует пресс-служба «Якутскэнерго».

Ремонт и переключение мощностей требуют вынужденно вводить с 13:00 до 20:00 часов временные ограничения электроснабжения в ряде населенных пунктов Усть-Алданского, Намского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского и Хангаласского районов. Сообщается, что котельные в населенных пунктах работают от резервных источников питания.

В восстановлении электроснабжения задействована бригада в составе 18 человек, 3 единицы спецтехники и 4 единицы автотранспорта.

В школах отменены занятия, население просят быть осторожными с бензогенераторами и тепловыми пушками

В полдень 2 февраля на заседании оперштаба по обеспечению безопасности электроснабжения министр ЖКХ и энергетики региона Вячеслав Емельянов уведомил, что в случае необходимости в районы будут направлены дополнительные силы и средства. Республика также готова предоставить материально-технические ресурсы для надёжности теплоснабжения. Пока таких заявок от местных администраций не поступало.

Тем временем в пострадавших районах отменены занятия в школах, в частности об этом проинформировали Томпонская и Амгинская администрации. Сообщается, что в селе Петровка районный конкурс учителей проходил без света. Руководство Мегино-Кангаласского района призвало жителей быть готовыми к отключениям с 13.00 до 20.00 с запасом в час.

По предварительным данным, завершение перехода на основную линию электроэнергии в Амгинском районе ожидают до 20.00 часов 2 февраля. Отмечается, что из-за высокой нагрузки подача электричества осуществляется в веерном режиме с продолжительностью 2-4 часа.

– В связи с перебоями подачи электроэнергии в населенных пунктах просим руководителей организации и предприятий всех форм собственности организовать круглосуточное дежурство на местах. Всех жителей, имеющих центральное отопление в частных и многоквартирных домах, просим периодически производить спуск воздуха системы отопления целью предотвращения размораживания домов и квартир, – сообщает пресс-служба администрации.

Жителей Якутии призвали соблюдать технику безопасности при эксплуатации бензиновых генераторов и тепловых пушек.

Напомним, всего неделю назад, 23 января, подобная авария уже случалась на подстанции «Майя».

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