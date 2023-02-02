Как влияют лесные пожары на природу Якутии

Фото: Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

В 2022 году при поддержке АЛРОСА ученые начали исследования влияния лесных пожаров на экосистемы Якутии. Первый этап завершился, ученые завершили полевые работы и лабораторные исследования. По проекту АЛРОСА они выработают рекомендации по восстановлению экосистем после лесных пожаров.

К совместной работе привлечен Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН (ред. - бывший Институт биологии), который уже имеет большой опыт подобных исследований.

Исследования начались в 2022 году и проводились на территории Хангаласского, Намского, Горного, Мегионо-Кангаласского, Вилюйского, Нюрбинского, Сунтарского, Верхоянского, Мирнинского районов Якутии. Эксперты изучали каждый квадратный метр, ведь от достоверности данных будет зависеть точность прогноза возможных неблагоприятных изменений в окружающей среде.

Фото: Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

В целом, исследование позволит составить описание современного состояния лесных экосистем после пожаров, сформировать общие рекомендации и предложения по лесовосстановительным мероприятиям на гарях и пожарищах, а также спрогнозировать возможности естественного возобновления территории.

По словам руководителя Группы регулирования воздушных и водных отношений Экологического центра АЛРОСА Анастасии Куприяновой, пожары наносят ущерб лесным ресурсам, загрязняют окружающую среду продуктами горения, приводят к изменению экосистем, влияют на биоресурсы.

– В Якутии пожары становятся причиной изменения теплового баланса, как следствие, протаивания мерзлых грунтов, заболачивания территорий, эрозии почв. Помимо этого, выбросы в атмосферу от лесных пожаров способствуют развитию парникового эффекта и оказывают влияние на изменение климата. Поэтому очень важно, как можно раньше изучить, проанализировать и сделать правильные выводы для того, чтобы лесовосстановление проходило эффективно, – сказала она.

Второй, заключительный, этап исследования влияния лесных пожаров на экосистемы Якутии пройдет в этом году. Учитывая негативную динамику лесных пожаров по всей стране, результаты исследований будут иметь общероссийское значение.

Наша задача помочь природе справиться с последствиями огненной стихии

Об итогах первого этапа исследований рассказывает руководитель научно-исследовательских работ, доктор биологических наук, заместитель директора Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Александр Исаев.

– Каковы первые результаты исследований?

– Лесные пожары в Якутии являются одной из основных и наиболее распространенных стихийных угроз природного характера. Они наносят ущерб лесным ресурсам, загрязняют окружающую среду продуктами горения, приводят к различным изменениям в природных среде. Особенности нашего региона еще и в том, что наша республика находится в зоне вечномерзлых грунтов, и здесь пожары становятся причиной изменения теплового баланса, влекут за собой протаивание мерзлых грунтов, а это приводит к заболачиванию, эрозии почв.

Учитывая хрупкость и неустойчивость экосистем на территории Якутии, восстановление лесов после пожаров происходит длительно и сам по себе это сложный процесс, тем более, когда мы находимся в условиях низких температур, малого количества осадков, короткого вегетационного периода, замедленного течения биологических процессов, наличия вечной мерзлоты.

Фото: Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

– В чем причины возникновения пожаров?

– В основном причинами пожаров становятся растительные, так скажем, горючие материалы в лесу, их очень много, они быстро высыхают и становятся причиной возгорания.По нашим подсчетам, например, в Западной Якутии, общая масса таких горючих материалов может достигать до полутора тонн на 1 га. Если говорить о хронологии лесных пожаров, которые нам удалось установить по огневым поранениям на деревьях, то практически каждый лесной массив на территории Центральной Якутии горит в среднем раз в 14-17 лет. А вот в Западной Якутии повторяемость лесных пожаров ниже, показатель огневых поранений деревьев показывает 20-25 лет.

– Как при этом влияет на эти процессы изменение климата?

– Сегодня мы озабочены состоянием криолитозоны, на что влияют глобальное потепление климата и прогнозируемое изменение растительного покрова, которыйпрепятствует проникновению тепла к почве. Гибель леса может привести к необратимым ландшафтным перестройкам, особенно в местах, где в трещинах образовываются ледяные прослойки.

В ходе исследований нами выделены районы, в которых лесная растительность играет особо важную роль. Эти леса мы относим к группе эксплуатационных и резервных лесов и наиболее подвержены пожарам. Эксплуатация таких лесов без щадящего режима может вызвать дестабилизацию таежных ландшафтов. Поэтому нами предлагается отнести такие леса к защитным лесам с их спецификой ведения хозяйства, направленного на усиление лесовосстановления и охраны леса.

– Вы работали на территории наиболее пострадавшего в период пожаров 2021 года Горного улуса, расскажите, какие особенности выявлены здесь.

– Там мы провели комплексные исследования как в лиственничном, так и в сосновом лесах, взяли пробы. Отмечу, что, конечно, в первый год еще не появилось всходов деревьев, зарастание гари идет медленно. При изучении почв были выявлены нарушения в виде деградации подстилки, углубление уровня протаивания, переувлажнение, окислительные процессы, иссушениев верхних слоях почв. Все эти процессы в различном сочетании могут достаточно разнообразно влиять на характер восстановления растительного покрова. Так, например, на следующий год после пожара заметно увеличилась глубина сезонного протаивания, почвы испытывают переувлажнение, над мерзлотой накапливается влага.

Фото: Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

– К чему это может привести?

– На перспективы восстановления лесов более или менее мы смотрим оптимистично, исходя из многолетней истории изученности лесных пожаров, их последствий. Естественное послепожарное возобновление лиственницы и сосны при благоприятных условиях обычно проходит вполне успешно, что связано с биологическими особенностями этих деревьев: они неприхотливы к почвенным условиям, растут на сухих и сырых местах, мирятся с периодом временного переувлажнения почвы в первые годы, и, благодаря поверхностной корневой системе, имеют высокую конкурентоспособность. Это позволяет надеяться на преимущественно позитивную динамику восстановления гарей. Природа не терпит пустоты, залечивает свои раны. Наша задача – помочь ей справиться с последствиями огненной стихии.

– Что предстоит сделать на втором этапе исследований?

– Благодаря поддержке АЛРОСА, мы всерьез занялись проблемой влияния пожаров на экосистемы Якутии. Второй этап исследований будет проведен в этом году. Мы планируем провести исследования геохимической характеристики почв, донных отложений, воды и воздуха.Также проведем климатические исследования, ГИС-картографирование, фаунистические исследования, физиологические процессы в растениях через прокси-показатели, изучим динамику геохимических показателей почв.

Данные комплексной работы позволит составить описание современного состояния лесных экосистем после пожаров. При этом главная задача проекта АЛРОСА – сформировать общие рекомендации и предложения по лесовосстановительным мероприятиям на гарях и пожарищах, а также спрогнозировать возможности естественного возобновления территории.

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