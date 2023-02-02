Оставили умирать на дне оврага. В Якутии трое мужчин получили от 20 до 23 лет лишения свободы за похищение и гибель знакомого

Тот самый овраг, где зимой преступники оставили умирать жертву. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутии трем мужчинам 29, 32 лет и 51 года вынесли суровый приговор, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Их признали виновными в похищении человека группой лиц, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В марте 2021 года мужчины из-за личных неприязненных отношений похитили своего знакомого. Они вывезли его в багажнике автомобиля в безлюдное место, расположенное в лесу на окраине города Якутска.

Там они избили несчастного до потери сознания и бросили умирать на дне оврага. В марте в Якутске еще очень холодно, а изверги отобрали у жертвы телефон и теплую одежду. Мужчина замерз насмерть — как позже установили эксперты, смерть потерпевшего наступила от общего переохлаждения организма.

Сотрудники республиканского МВД и Следкома разыскали подозреваемых, в мае того же года они были задержаны и помещены под стражу. И хотя свою вину в совершенных преступлениях они не признали, следственные действия и экспертные исследования легли в основу обвинительного заключения.

В итоге суд признал подсудимых виновными и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок от 20 до 23 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого и особого режима.

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