«Собрали полные залы». Детский блогер-миллионник застрял в Якутске из-за тумана, но не расстроился, а провел еще три концерта

Фото: соцсети Влада КОБЯКОВА

Российский блогер Влад Кобяков, у которого более трех миллионов подписчиков в YouTube, даже не думал, что его пребывание в Якутске задержится из-за погодных условий.

29 января Влад и его команда провели два концерта, собрав настоящие аншлаги из восторженных детей, поклонников его творчества. 31 января они должны были дать следующий концерт во Владивостоке, но вмешалась суровая якутская погода.

– Мы собрали два полных зала! Пели песни, танцевали флешмобы, взаимодействовали с экраном и залом. Должны были в ночь вылетать во Владивосток продолжать тур. Но рейс перенесли из-за тумана, и мы с командой приняли решение провести третий концерт 31 января. Поскольку у нас были аншлаги, еще многие писали о том, что не успели купить билеты. Поэтому мы решили сделать сюрприз для города, – сообщил он изданию SakhaDay.

Фото: t.me/vladkobyakovv

30 января прошел незапланированный концерт, а потом… рейс во Владивосток снова перенесли. Ну что поделать, команда Кобякова и он сам не стали унывать, поменяли билеты, предупредили своих зрителей о новом переносе концерта. А раз интерес в Якутске не спадал, 1 февраля провели еще два концерта, снова сорвав овации благодарных детей.

Только 2 февраля ночью они смогли добраться до Владивостока. Больше всего от этой ситуации выиграли дети в Якутске, может, впервые в жизни поблагодарив беспросветный туман и 45-градусные морозы.

Сам Влад тепло отозвался о якутском зрителе, назвав его «очень классным и дружелюбным».

– Дети реагировали на все, что происходит на сцене, были такими искренними, что я сам смог насладиться шоу! 50% успешного концерта зависит от активности зала, а здесь зал просто супер, – говорит он.

Кстати, после концертов у Влада даже закончился мерч — фирменные футболки, которые были рассчитаны на продажу в следующих городах концертного тура. Менеджеру Кобякова пришлось срочно заказывать футболки в местной полиграфии.

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