«Рыба тает во рту». Елена Малышева назвала якутскую строганину «сказочным блюдом»

Фото: скриншот эфира

Якутские рестораторы Иннокентий и Нюргустана Лукины стали участниками передачи «Жить здорово» на Первом канале. Выпуск передачи состоялся 31 января.

Обладатели Гран-при гастрономического фестиваля «Вкус Якутии 2022» Лукины привезли и показали как есть одно из самых вкусных якутских блюд – строганину из рыбы под названием чир.

Что такое строганина? Замороженную сырую рыбу строгают длинными закручивающимися полосками. Малышева пришла в восторг от этого блюда.

– Строганина – это сказочное блюдо. Она тает во рту. В ресторане я ничего подобного не ела, – восхитилась ведущая. Зрители передачи, которым также раздали якутский деликатес, подтвердили, что это очень вкусно.

Врач-иммунолог, профессор Андрей Продеус отметил, что в строганине «чистый белок, легко усваиваемый вместе с жиром и насыщенными жирными кислотами».

– В рыбе очень много белка, огромное количество омега-3, кладезь полинасыщенных жирных кислот. Они играют большую роль для формирования нервных волокон, защищают сердце, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний. Есть марганец, фосфор, который помогает удерживать кальций, формирует крепкую кость. Это лучший источник полезных веществ, и поэтому у якутов хорошие зубы, – утверждает Андрей Продеус.

Фото: скриншот эфира

Малышева поинтересовалась, а не опасно ли есть сырую рыбу, но эксперт ее успокоил.

– Это не сырая, а приготовленная рыба. Когда мы говорим о термической обработке, мы часто подразумеваем обработку высокой температурой. А на самом деле низкие температуры тоже являются термической обработкой, как замораживание, – объяснил Продеус.

Он знает, что говорит, ведь он уже побывал в Якутии и вдоволь продегустировал национальные блюда народа Саха.

– Грамотно приготовленная рыба выдерживается при температуре от минус 30 градусов. Эта обработка гарантирует, что паразиты все погибнут. Рыба для строганины не замораживается повторно. Мы ее съедаем, как только ее настрогают, – говорит Продеус.

Наиболее подходящие рыбы для строганины – это нельма и чир, они самые вкусные и жирные. Кроме строганины, из чира Лукины также приготовили другое блюдо – салат индигирка. В отличие от строганины рыба там нарезается мелкими кубиками, туда добавляют лук, а также черный перец и соль.

Фото: скриншот эфира

Кстати, в Якутии недавно открыли первый в мире Арктический центр строганины. Там будут круглогодично готовить национальные блюда из рыбы и мяса при низких температурах.

Посмотреть полный выпуск «Жить здорово» с участием Лукиных можно на сайте Первого канала по этой ссылке.

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