Ночью 2 февраля якутяне смогут увидеть самую яркую комету ZTF

C/2022 E3 (ZTF), сфотографированная 24 декабря 2022 года

В ночь с 1 на 2 февраля над Якутией пролетит комета C/2022 E3 (ZTF). Именно в это время она достигнет минимального расстояния до Земли в 42 миллиона километров и ее можно будет увидеть невооруженным взглядом.

Что известно о комете

Диаметр гостьи около километра, цвет – зеленый, хвост - желтый. Цветная, как называют комету ученые, которые впервые увидели её в марте прошлого года в ходе обзора Zwicky Transient Facility.

C/2022 E3 (ZTF) совершает оборот вокруг Солнца по очень вытянутой орбите, затрачивая 50 тысяч лет и отдаляясь на расстояние, которое почти в три тысячи раз превышает расстояние от Солнца до Земли. То есть, в прошлый раз зеленая комета показывалась неандертальцам.

Земле комета не угрожает – ни сейчас, ни через 50 тысяч лет, когда прилетит снова. Хотя астрономы допускают, что очередной визит не обязательно состоится – комета может быть вытолкнута из Солнечной системы. Станет межзвездной. Как когда-то Оумуамуа.

Как ее увидеть?

Эксперты The Planetary Society обещают: наблюдатели легко найдут комету на небе, глядя на север. Во второй половине января она пролетит с востока на запад между созвездиями Большой и Малой медведицы. А к 10 февраля окажется визуально рядом с Марсом.

Педагог кружка «Астрокосмо» Дворца детского творчества Якутска Таисия Ануфрьева рассказала ЯСИА, как и где наблюдать за самой яркой кометой 2023 года.

Для наблюдения за небесным телом необходимо найти место без городской засветки, убедиться, что видны звезды. По возможности нужно взять с собой бинокль или телескоп.

Приборы помогут увидеть комету четко, например, ее тусклое зеленоватое свечение. Невооруженным взглядом можно будет наблюдать только газовый хвост. Если у вас нет ни бинокля, ни телескопа, то можете воспользоваться линзой для фотоаппарата или камерой телефона.

Куда смотреть

Комета максимально приблизится к Земле в ночь с 1 на 2 февраля. В это время она будет находится в созвездии Жирафа.

Фото: Таисия АНУФРИЕВА

Сначала нужно найти Полярную звезду в созвездии Малая Медведица, потом постараться найти созвездие Жирафа, эти два созвездия соседние друг к другу. Определить ориентацию в небе помогут специальные приложения или сайты. Например, приложение «Sky tonight».

Фото: Таисия АНУФРИЕВА

Когда лучше наблюдать

Комета — это не падающая звезда, то есть не проходит мгновенно. За ней можно наблюдать в течение всей ночи, пока она находится над горизонтом. На самой высокой точке комета окажется в предрассветные часы. Чтобы заметить комету, нужно дать глазам привыкнуть к темноте. На это потребуется примерно 15 минут. В это время стоит также убавить яркость экрана телефона.

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