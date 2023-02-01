1 февраля объявлено неактированным днем для всех учащихся школ Якутска

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

1 февраля объявлено неактированным днем в Якутске, сообщает управление образования города.

Температура воздуха на 6 часов утра составила минус 33 градуса на Гимеине, минус 39 градусов (ветер 1 м/с) в районе аэропорта.

Таким образом, впервые с 16 января школьники Якутска отправляются на очную учебу. Более двух недель они просидели на дистанционном обучении из-за аномального похолодания, когда температура воздуха составляла минус 50 градусов и ниже.

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