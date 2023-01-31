Рост маткапитала и других соцвыплат на детей: как изменится жизнь якутян с февраля 2023 года

Рост маткапитала и другие изменения в жизни россиян, которые ожидаются с февраля 2023 года Фото: Архив "КП"

В феврале 2023 года ряд новых законов вступают в силу. Они касаются мер поддержки семей с детьми, борьбы с браконьерами и других сфер жизни, сообщается на сайте Государственной Думы России.

Повышение маткапитала и других социальных выплат

С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на уровень фактической инфляции — 11,9%. Для семей с одним ребенком он составит 586 946,72 рубля.

За второго ребенка, после появления которого еще не успели оформить право на маткапитал, — 775 628,25 рубля. Доплата при рождении второго ребенка в случае, когда семья ранее уже оформляла материнский капитал, составит 188 681,53 рубля.

Повысятся и другие социальные выплаты. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 22 909,03 рубля. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком достигнет 7925,71 рубля.

Наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете»

Появится административная ответственность за неисполнение оператором связи, имеющим номер автономной системы, требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи.

Изменения направлены на реализацию положений закона об обеспечении устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России.

Ответные меры на введение Западом потолка цен на российскую нефть

Вводится запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Это правило применяется на всех этапах поставок — вплоть до конечного покупателя.

Деятельность органов госбезопасности

С 3 февраля деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД теперь не является предоставлением государственных и муниципальных услуг. Это позволит дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов.

Госконтроль в сфере охоты: борьба с браконьерами на новом уровне

С 3 февраля в закон об охоте вносятся изменения, которые позволяют государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения и вести профилактическую работу.

Кроме того, охотинспекторы получили право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей. Изменения направлены на борьбу с браконьерами.

Передача жилья, которое не понадобилось уволенным с военной службы

С 4 февраля региональные власти смогут передавать другим очередникам жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им. Среди таких очередников — нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

Прием в вузы детей участников СВО

20 февраля истекает срок, в течение которого вузы должны внести изменения в порядок приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Речь идет о с законом о квоте для детей участников специальной военной операции.

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