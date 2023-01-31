Рост маткапитала и других соцвыплат на детей: как изменится жизнь якутян с февраля 2023 года

Рост маткапитала и другие изменения в жизни россиян, которые ожидаются с февраля 2023 года
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В феврале 2023 года ряд новых законов вступают в силу. Они касаются мер поддержки семей с детьми, борьбы с браконьерами и других сфер жизни, сообщается на сайте Государственной Думы России.
С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на уровень фактической инфляции — 11,9%. Для семей с одним ребенком он составит 586 946,72 рубля.
За второго ребенка, после появления которого еще не успели оформить право на маткапитал, — 775 628,25 рубля. Доплата при рождении второго ребенка в случае, когда семья ранее уже оформляла материнский капитал, составит 188 681,53 рубля.
Повысятся и другие социальные выплаты. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 22 909,03 рубля. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком достигнет 7925,71 рубля.
Появится административная ответственность за неисполнение оператором связи, имеющим номер автономной системы, требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи.
Изменения направлены на реализацию положений закона об обеспечении устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России.
Вводится запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Это правило применяется на всех этапах поставок — вплоть до конечного покупателя.
С 3 февраля деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД теперь не является предоставлением государственных и муниципальных услуг. Это позволит дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов.
С 3 февраля в закон об охоте вносятся изменения, которые позволяют государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения и вести профилактическую работу.
Кроме того, охотинспекторы получили право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей. Изменения направлены на борьбу с браконьерами.
С 4 февраля региональные власти смогут передавать другим очередникам жилье, предназначавшееся для уволенных с военной службы, но не понадобившееся им. Среди таких очередников — нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.
20 февраля истекает срок, в течение которого вузы должны внести изменения в порядок приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Речь идет о с законом о квоте для детей участников специальной военной операции.
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