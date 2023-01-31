130 обманутых человек. В Якутске фигурантам громкого дела о самостроях вынесли приговор

Тот самый дом на улице Неустроева. Фото: Эхо столицы

19 января судья Якутского горсуда вынес приговор Виктору Прошутинскому, Евгении Подорожной, Виктору Эльтерману. Об этом сообщает прокуратура Якутии.

Они обвинялись в мошенничестве и причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Судебное заседание по их делу началось 12 марта 2021 года и только сейчас вынесен приговор первой инстанции.

Прошутинский получил шесть лет колонии, а его зять Эльтерман 4,5 года в колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Дочь Прошутинского и жена Эльтермана Евгения Подорожная приговорена к шести годам в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребёнком 14- летнего возраста. Приговор суда не вступил в законную силу.

В чем обвинялись?

С 2011 по 2013 годы Виктор Прошутинский создал пять компаний, которые зарегистрировал на номинальных лиц. Через эти строительные кооперативы он организовал незаконное строительство двух многоквартирных жилых домов по улицам Неустроева и Лизы Чайкина.

Люди поверили мошеннику и купили квартиры-студии в доме на улице Неустроева, 32 через жилищно-строительный кооператив «Таатта». Через некоторое время они узнали, что трехэтажный дом возведен на земельном участке под ИЖС, то есть, фактически незаконно.

О проблеме пайщики узнали, когда не получилось оформить жилье в собственность. Тогда люди обратились в Управление Госстройжилнадзора Якутии с просьбой проверить легальность застройки. В ведомстве им ответили, что деятельность жилищно-накопительных кооперативов не подпадает под контроль УГСЖН. Таким образом, люди лишились права владения, пользования и распоряжения купленными квартирами.

Похожую схему Прошутинский вместе с дочерью Евгенией и зятем Виктором провернул и с многоквартирным домом на улице Клары Цеткина, 14\4. Заведомо зная, что отсутствует разрешение на строительство и перспектив ввода объекта в эксплуатацию не имеется, заключил с гражданами договоры паенакоплений.

Всего от этих жилищных махинаций пострадало более 130 граждан, сумма причиненного им ущерба составила 159 миллионов рублей.

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