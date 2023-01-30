Новый спорткомплекс с катком и бассейном в Якутске заработает с 1 февраля

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Марха Якутска откроет свои двери для населения с 1 февраля, сообщила пресс-служба Республиканской специализированной спортивной школы по плаванию.

Режим работы: с 10:00 до 20:00.

Прейскурант опубликуют во вторник, 31 января, на сайте плавательного бассейна «Чолбон».

Внимание! Для посещения бассейна детям до 14 лет потребуется медицинская справка. Взрослым и детям старше 14 лет она не нужна.

На каток можно прийти со своими коньками.

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