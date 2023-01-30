Якутские фильмы в лидерах проката января 2023 года

Фото: 2ГИС

Для якутского кино 2023 год стартовал успешно. По данным Единой федеральной автоматизированной системы кинопоказов, две новые картины режиссеров Якутии вошли в пятерку самых прибыльных лент января.

Источник: Кинопоиск

Список самых кассовых фильмов якутского проката за первый месяц года возглавляет семейная комедия «Чебурашка», как и по всей России. В Якутии на эту картину сходило почти 60 тысяч человек, общие сборы составили 18,8 миллионов рублей.

Источник: Кинопоиск

Вторую строчку занимает картина Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана», премьера которой состоялась 22 декабря. Общие сборы больше 7,1 миллиона рублей, львиная доля (4,8 миллиона рублей) которых была собрана в январе.

На биографическую ленту о жизни якутского художника Ивана Попова сходило 15 тысяч человек. Пользователи «Кинопоиска» высоко оценили картину, на сервисе у фильма рейтинг 8.7.

Источник: Кинопоиск

В тройку лидеров проката вошла «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» Гая Ричи. На комедийный боевик с ограничением 18+ сходило 3,7 тысяч якутян. В первый месяц года он собрал 1 миллион 459 тысяч рублей.

Источник: Кинопоиск

Всего 17 тысяч рублей по общим сборам уступила британцу картина «Эдэр Саас » («Молодость») Дмитрия Давыдова. Эта драму с элементами комедии стартовала 19 января, и ее уже посмотрело 4,5 тысячи человек. На «Кинопоиске» у фильм высокий рейтинг 7.1.

ТОП-5 завершает норвежский хоррор «Астрал: Потомство» . В Якутии на ужастик сходили больше 3,8 тысяч рублей. Он собрал 1,3 миллиона рублей. На «Кинопоиске» у него рейтинг всего 4.4.

Скриншот сайта ЕАИС

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