Авиакомпания «Якутия» из-за тумана больше чем на сутки задержала рейс в Москву

Фото: Аэропорт Якутска

Сильный туман уже много дней не уходит из Якутска. И, конечно, это не могло не повлиять на задержки вылетов и прилетов самолетов. Надо признать, что садиться в такую «молочную кашу» очень непросто даже для опытных пилотов.

С такой задержкой столкнулась пассажирка рейса авиакомпании «Якутия» Светлана, которая должна была вылететь в Москву, чтобы навестить своего мужа. Геннадий был мобилизован и в одном из боев получил ранение руки и контузию. Его поместили в московский госпиталь.

– Я купила билеты на рейс 479 по маршруту «Якутск-Москва» авиакомпании «Якутия». И должна была вылететь 27 января в 6:10 утра. Накануне мне пришло сообщение, что мой рейс переносится на 20:00, – рассказала пассажирка «КП - Якутия».

По ее словам, вечером пассажиры прошли регистрацию и досмотр, а уже в накопителе им сообщили о новой задержке рейса. После чего рейс неоднократно переносили до глубокой ночи. Представитель авиакомпании объяснили, что самолет не может прибыть с Мирного в Якутск из-за климатических условий.

Надо отдать должное авиаперевозчику, пассажирам были выданы напитки и горячее, а с 3 до 6 утра предоставлена гостиница. Утром их снова привозят в аэропорт, хотя было известно, что самолет еще не вылетел с Мирного.

Самолет прибыл в Якутск только в 8 утра 28 января, то есть, спустя уже сутки от первоначальной даты вылета. Затем снова рейс был несколько раз отложен. И даже, когда настрадавшиеся пассажиры сели в воздушное судно, им пришлось выждать еще больше часа, прежде чем самолет взлетел.

– По словам бортпроводников, экипаж ждал ветра, чтобы туман хоть немного рассеялся, – говорит Светлана.

В итоге самолет вылетел только после 13 часов дня. Задержка составила сутки и семь часов.

По данным табло аэропорта Якутска, сегодня, 30 января также наблюдаются многочасовые задержки. Например, рейс в Москву а\к «Аэрофлот» на 10:30 утра, перенесен на 19:45 вечера. А рейс S7 «Якутск – Москва» назначенный на 6 утра, и вовсе перенесен на 12 часов позже. А ранее и вовсе рейсы из центральных городов России были задержаны на целых пять суток из-за сильного тумана.

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