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УМНЫЕ ВЕЩИ27 января 2023 4:37

«Месяц Приморского края» пройдет в Одноклассниках

С 25 января по 23 февраля пользователи смогут познакомиться поближе с культурой и особенностями Приморья
Источник:kp.ru
Фото: Одноклассники.ру

Фото: Одноклассники.ру

Социальная сеть Одноклассники вместе с Министерством культуры и архивного дела Приморья запустили спецпроект «Месяц Приморского края». С 25 января по 23 февраля пользователи смогут познакомиться поближе с культурой и особенностями далекого региона Приморья.

Все материалы проекта будут собраны в группе ОК «Культурное Приморье». Пользователи смогут посмотреть видеоролики о легендах Приморского края и истории главных культурных объектов региона: театров, филармоний, галерей и музеев. Каждую неделю редакция проекта будет рассказывать о главных событиях недели и делиться маршрутами для самостоятельных путешествий, которые будут полезны не только туристам, но и помогут жителям региона посмотреть на Приморье по-новому.

Все желающие также смогут проверить свои знания культуры региона и пройти онлайн-квиз. А те, кто знают Приморье лучше всех, смогут поучаствовать в конкурсе и посетить ключевые достопримечательности Приморья: картинную галерею, драматический театр молодежи, драматический театр им. М. Горького и театр кукол.

Пользователи ОК смогут переместиться в Приморье благодаря тематическим рамкам в соцсети и масками с фоном Приморского края в сервисе «Моменты», а также отправить стикеры с главными символами региона.

Одноклассники регулярно поддерживают культурные проекты и помогают пользователям знакомиться с разными городами России. Так, в конце декабря ОК расширили список заповедников, национальных, природных парков и заказников на интерактивной карте с 20 природными территориями от Карелии до Кавказа.