Из-за тумана в аэропорту Якутска пятые сутки задерживаются рейсы из центральных городов России

Фото: YAKUTSK_AIRPORT

Ввиду понижения среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7° и густого тумана, из-за которого ограничена видимость для выполнения полета, изменен график нескольких рейсов, оповещает пресс-служба авиакомпании «Якутия».

В Москву и обратно

Рейс 4774 Якутск — Внуково за 19 января перенесен на 18:00 23 января.

Рейс 4784 Внуково — Якутск за 19 января перенесен на 20:00 23 января.

Рейс 477 Якутск — Внуково за 20 января перенес на 17:30 24 января.

Рейс 475/476 Якутск — Внуково — Якутск за 23 января отменен, пассажиры пересажены на рейс 479/480 на 24 января.

Рейс 478 Внуково — Якутск за 23 января перенесен на 00:25 25 января.

В другие города России

Рейс 491 Якутск — Владивосток за 21 января перенесен на 23:30 23 января.

Рейс 459 Якутск — Новосибирск — Сочи за 23 января перенесен на 07:40 24 января.

Рейс 9735 Якутск — Певек за 20 января перенесен на 09:05 24 января.

Рейс 467 Якутск — Екатеринбург — Санкт-Петербург за 22 января перенесен на 16:10 23 января.

В районы Якутии

Рейс 433 Якутск — Оленек за 23 января перенесен на 22:00 23 января.

Рейс 443 Якутск — Чокурдах за 21 января — информация о времени вылета будет объявлена в 09:15 24 января.

Рейс 445 Якутск — Среднеколымск за 21 января перенесен на 06:10 24 января.

Для получения оперативной информации можно позвонить на горячую линию: 8-800-700-21-90.

Пассажиров задержанных рейсов также уведомляют СМС-рассылкой.

«Если ваш рейс задержан больше, чем на два часа, мы предложим вам напитки. Если больше, чем на четыре часа, мы предложим вам горячее питание. Если рейс задержан больше, чем на восемь часов днем и на шесть — ночью, мы предложим вам переждать непогоду в гостинице с питанием», — передает авиаперевозчик.

И приносит извинения всем пассажирам, вынужденным столкнуться с задержками.

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