Военком Якутии заверил, что мобилизованные якутяне не принимают участие в боях

Фото: оперштаб Якутии

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин сообщил, что все мобилизованные якутяне пока находятся в России. По его словам, в сети появилась информация, что новобранцы якобы уже принимают участие в боевых действиях. Авдонин заверил, что такие посты являются фейками.

По словам Авдонина, мобилизованные якутяне находятся в Восточном военном округе. Пока их только формируют в подразделения, после чего пройдут обучение.

«После подготовки они будут постепенно подходить к району СВО, но еще, как принято говорить, не за ленточку. Многие части даже не будут туда заходить и останутся на территории Российской федерации в частях подкрепления и резерва», – добавил Авдонин.

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