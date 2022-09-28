51-летний якутянин пробежал три из серии большой шестерки марафонов

Фото: «Спорт Якутии»

У 51-летнего Петра Захарова из села Чурапча есть мечта — первым из якутян пробежать большую шестерку марафонов World Marathon Majors и войти в историю, сообщает «Спорт Якутии».

World Marathon Majors — самая престижная серия забегов в мире. Она проводится с 2006 года, и на данный момент в нее входят Чикагский, Бостонский, Берлинский, Нью-Йоркский, Лондонский и Токийский марафоны. Тот, кто сумеет пробежать их все, получит желанную награду — медаль Six Star Finisher и признание среди бегунов.

Фото: «Спорт Якутии»

Петр уже преодолел первые три, причем третий, Берлинский, совсем недавно. Его время — 2 часа 50 минут 37 секунд. Дистанция обычная, марафонская — 42,1 километра.

Фото: «Спорт Якутии»

К слову, по факту у Петра даже не три, а четыре марафона за плечами: он бегал в Токио. Просто из-за пандемии коронавируса официально к Токийскому марафону в 2020 году допустили только 200 сильнейших бегунов мира. А якутянин был среди тысяч тех, кто все равно прилетел в столицу Японии и пробежал вдоль трассы, но чьи результаты официально не внесли в протокол.

После этого Петр предпринял еще попытку: вернувшись домой, он пробежал дистанцию онлайн самостоятельно, причем уложился по времени. Однако и этот результат не признали.

И теперь бегун планирует вновь поехать в Токио в следующем году. А в ближайшее время, уже в ноябре, его ждет легендарный Нью-Йоркский марафон.

Пожелаем бегуну легких ног на пути к мечте!

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