Сам себя премировал на 1,2 миллиона рублей. Бывший глава якутского поселка подозревается в превышении полномочий

Александр Роданич. Фото: скриншот телеэфира НВК Саха

В отношении бывшего главы поселка Усть-Нера заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщают пресс-службы СУ СК РФ по Якутии и прокуратуры республики.

По данным издания «SakhaDay» речь идет о бывшем главе Александре Роданиче.

По версии следствия, бывший глава с января 2019 по март 2021 года выписывал себе квартальные премии за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. Причем суммы он устанавливал самостоятельно. Таким образом, он за этот период начислил себе более 1,2 миллиона рублей.

Было заведено уголовное дело по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Кроме того, прокуратура района направила в суд иск о взыскании с Роданича всей необоснованно полученной суммы, а также проценты за неправомерное удержание бюджетных средств.

Суд первой инстанции не удовлетворил иск, но Верховный суд поддержал иск. С бывшего главы взыскана вся сумма, а также проценты на 81 тысячу рублей.

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