На следующей неделе в Якутске ожидается мокрый снег

Фото: Евгения ГУСЕВА

По прогнозам Якутского УГМС, в понедельник и вторник, 26-27 сентября, в Якутске выпадет мокрый снег, передает ЕДДС города.

До этого, в выходные, в столице республики пройдут небольшие кратковременные дожди с юго-восточным ветром до 4-9 м/с. Температура днем составит до +8+10 градусов.

С понедельника же начнет холодать — днем будет максимум до +4 градусов. А ночью будет стоять устойчивая минусовая температура до -7 градусов. Ветер переменится на северо-западный, скорость — до 3-8 м/с.

Фото: ЕДДС Якутска

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