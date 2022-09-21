От скидок на проезд с «Миром» до бесплатного газа: какие изменения ждут жителей Якутии осенью

Фото: пресс-служба платежной системы “Мир”

ПОЕЗДКИ ПОДЕШЕВЕЛИ

До конца года в Якутии действует скидка на проезд в общественном транспорте. Если оплачивать поездки картой «Мир», загруженной в смартфон, или Картой жителя Якутии, стоимость каждой поездки снижается на 8 рублей. Чтобы расплатиться смартфоном, необходимо загрузить национальную карту в одно из приложений – Mir Pay или Samsung Pay. Регистрация в приложении занимает около минуты. Платежные сервисы работают на гаджетах с операционной системой Android, а сам телефон должен поддерживать NFC-функцию.

Фото: пресс-служба платежной системы “Мир”

Акция отечественной платежной системы действует в городском, пригородном и междугороднем транспорте Якутска, а также Мирнинского, Хангаласского, Ленского, Кобяйского, Верхневилюйского, Горного, Нюрбинского, Нерюнгринского районов. Автобусы и маршрутки должны быть оборудованы терминалами для приема бесконтактных карт. Для оплаты проезда со скидкой нужно просто приложить к валидатору смартфон с привязанной к нему национальной картой или Картой жителя, и сумма поездки спишется сразу с учетом скидки в 8 рублей.

АВТОБУСЫ БУДУТ ХОДИТЬ ЧАЩЕ

Еще одно транспортное нововведение - рейсы по межмуниципальным направлениям в Хангаласский, Намский и Горный районы с 1 сентября осуществляются ежедневно. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев. Решение принято с учетом анализа пассажиропотока и возникшей потребности у населения. Изменения коснутся следующих маршрутов: маршрут № 201 «г. Якутск - г. Покровск-п. Мохсоголлох - г. Якутск»; маршрут № 202 «г. Якутск - с. Магарас - с. Бердигестях - г. Якутск»; маршрут № 203 «г. Якутск - с. Намцы - с. Хатырык - г. Якутск».

ТУРИСТОВ ПРИБАВИТСЯ

В конце ноября в Якутию будут запущены туристические чартеры из других регионов России. Власти республики подписали соответствующее соглашение с Ростуризмом и туроператором «Интурист». Туроператор разработал и уже запустил в продажу около 10 экскурсионных маршрутов в республику. Чартеры будут субсидироваться Ростуризмом: это значит, что у россиян из других регионов будет возможность купить полноценные готовые путевки со всей включенной программой примерно вдвое дешевле рыночной стоимости. Что это дает самой Якутии? Туризм - приоритетное направление в развитии несырьевой экономики региона: здесь более 360 объектов показа, реализуется более 200 турпродуктов, их количество стабильно растет.

МАССОВАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

Почти 3000 домовладений в Якутии подключат к газу в этом году по программе социальной газификации. Социальная газификация - это строительство газопроводов до границ участков без привлечения средств жителей в уже газифицированных населенных пунктах. Это будет сделано за счет средств оператора, а не потребителя. Программа должна быть завершена до 2023 года. Средства будет выделять газораспределительная организация, выбранная оператором этой работы в регионе. В Якутии оператором газификации населенных пунктов назначено АО «Сахатранснефтегаз». При этом часть граждан с низкими доходами (это порядка 800 домовладений) смогут получить по 150 тысяч рублей на оплату работ по подключению или на приобретение оборудования.

Природный газ подорожал

А вот тем, кто уже пользуются газом, платить за него придется больше. Тариф на отопление газом для жителей Якутска составит 5,78 рубля за куб.метр, для жителей сел — 4,82 рубля. Для тех, кто живет в многоквартирном доме, тариф составит 5,78 рубля за куб.метр вне зависимости от того, находится дом в городе или в селе. Такие изменения не коснутся лишь жителей Ленского района. Новую розничную цену на природный газ, который поставляет компания "Сахатранснефтегаз", утвердил госкомцен Якутии.