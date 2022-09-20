Фото: скриншот видео

В понедельник, 19 сентября, в одном из магазинов бытовой техники Якутска произошел неприятный случай — ребенок специально разбил ноутбук. Видео демонстрационного протеста маленького посетителя распространяется в телеграм-каналах.

На кадрах мальчик примерно 4 лет, оставшись без присмотра взрослых, берет с полки новенький ноутбук. При этом он оглядывается, проверяя, не следит ли кто за ним. И затем, как можно выше подняв ноут над головой, со всей силы кидает на пол.

На шум тут же прибегает работник магазина. Проказник улепетывает с «места преступления», а ошеломленный менеджер осматривает побитую технику.

В магазине редакции «КП — Якутия» не сказали, во сколько обошлась родителям шалость дитяти. Но сообщили, что разбирательства все еще идут.

В комментариях по этому поводу читатели начали строить догадки. Кто-то думает, что около 72 тысяч рублей, а кто-то — в районе 30-50 тысяч. Многие осудили родителей, во-первых, за то, что не уследили за ребенком, а во-вторых, что избаловали.

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