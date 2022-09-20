В Аллаиховском районе Якутии опять пропали оленеводы

Район Хромской губы. Фото: liveinternet.ru

Сообщение о пропаже двоих оленеводов в Аллаиховском районе Якутии поступило дежурному Службы спасения вечером в понедельник, 19 сентября, передает пресс-служба ведомства.

Родственники пропавших рассказали, что оленеводы сообщили им по спутниковому телефону о поломке лодки. После этого связь с ними пропала.

Место стоянки стада (красным) и место последнего выхода на связь пропавших (фиолетовым). Фото: Служба спасения Якутии

Предполагается, что они находились в районе Хромской губы. Во вторник туда на поиски вылетели спасатели на вертолете Ми-8 «Полярных авиалиний».

По факту пропажи людей Следственный комитет Якутии начал проверку.

Роковая Хромская губа

Следует отметить, что это не первый случай пропажи оленеводов в этом районе. 16 июля там пропали трое мужчин — они хотели найти отбившихся от стада оленей. Их искали целый месяц.

И 12 августа на Хромской губе поисковики обнаружили две канистры и гермосумку. А позже нашли и тела двоих мужчин. Как уточнили «КП — Якутия» в Следкоме республики, причиной смерти стало утопление, третий из пропавших жив.

Хромская губа — мелководный залив у юго-западного берега Восточно-Сибирского моря. Местность озерно-болотная. На берегу губы растет тундровая растительность.

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