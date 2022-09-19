Перевозили наркотики в игрушечных машинках и бытовой технике. В Якутии перед судом предстанут пятеро распространителей запрещенных веществ

Фото: mvdmedia.ru
Международную банду по торговле наркотиками заключили под стражу в Якутии, сообщает пресс-центр МВД России.
В группировку входили соучастники из Киргизии, Якутии, Ярославской области, а также из городов Волгограда и Сургута. Они обвиняются в незаконном обороте синтетических наркотиков и психотропных веществ на территории нескольких регионов России.
«Соблюдая меры конспирации, сообщники выполняли роли межрегиональных курьеров, оптовых и розничных наркосбытчиков. Они приобретали криминальный товар через несколько магазинов в теневом сегменте Интернета, при перевозке прятали его в игрушечные машинки и бытовую технику», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Таким образом с августа 2021 по март 2022 года злоумышенники продали наркотики в Москве, Якутске, Орле, Челябинске, Тамбове, Твери, Кургане, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Ярославле. Все они были задержаны с поличным. Из незаконного оборота полицейские изъяли более восьми килограммов различных наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.210, а также ст.30 и 228.1 УК РФ. Четверых соучастников заключили под стражу, еще одна находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Предварительное расследование продолжается.
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