Перевозили наркотики в игрушечных машинках и бытовой технике. В Якутии перед судом предстанут пятеро распространителей запрещенных веществ

Фото: mvdmedia.ru

Международную банду по торговле наркотиками заключили под стражу в Якутии, сообщает пресс-центр МВД России.

В группировку входили соучастники из Киргизии, Якутии, Ярославской области, а также из городов Волгограда и Сургута. Они обвиняются в незаконном обороте синтетических наркотиков и психотропных веществ на территории нескольких регионов России.

«Соблюдая меры конспирации, сообщники выполняли роли межрегиональных курьеров, оптовых и розничных наркосбытчиков. Они приобретали криминальный товар через несколько магазинов в теневом сегменте Интернета, при перевозке прятали его в игрушечные машинки и бытовую технику», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Таким образом с августа 2021 по март 2022 года злоумышенники продали наркотики в Москве, Якутске, Орле, Челябинске, Тамбове, Твери, Кургане, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Ярославле. Все они были задержаны с поличным. Из незаконного оборота полицейские изъяли более восьми килограммов различных наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.210, а также ст.30 и 228.1 УК РФ. Четверых соучастников заключили под стражу, еще одна находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Предварительное расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутске задержали мужчину, который прятал наркотики в кухонной плите (подробнее)

Подарил наркотики и получил девять лет колонии: вынесен приговор жителю Алданского района Якутии (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.