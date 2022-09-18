Winter is coming. В нескольких районах Якутии выпал первый снег

Фото: t.me/silatrudagorny

Республика уже ощущает дыхание приближающейся зимы – в последние дни в некоторых районах уже идет снег. Фото и видео снимают местные жители и рассылают по соцсетям.

В городе Удачный Мирнинского района, например, первый снег выпал уже 17 сентября.

Фото: соцсети

Обильный снегопад выпал в селе Жилинда Оленекского района. Снег покрыл все улицы и крыши домов.

Фото: t.me/redsardana

Фото: t.me/redsardana

Такая же ситуация наблюдается в Оленьке.

Фото: t.me/redsardana

В Горном районе тоже наблюдается сильный снег.

– Утро, 7 часов. Сегодня выпало очень много снега, – говорит автор видео, показывая последствия ночного снегопада в селе Орто-Сурт.

По прогнозу синоптиков сегодня, 18 сентября, мокрый снег выпадет во многих районах, а особенно обильно будет идти в Алданском, Нерюнгринском, днем в Усть-Майском районах.

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