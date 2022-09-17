Фото: Alexey / 5 верст

В субботу, 17 сентября, в Якутске прошел всероссийский массовый забег «Кросс нации». Якутяне делятся фото и видео со спортивного мероприятия.

Погода для забега выдалась отличная — ясный день, 12 градусов тепла, небольшой ветер 4 м/с.

Посмотрите, как приверженцы здорового образа жизни бегут по улицам Якутска.

Участники собираются на старте. Фото: Черри / 5 верст

Забег стартовал в 12:00 у учебного корпуса АГАТУ (Сергеляхское шоссе, 3 км, 3). Участники пробежали два километра по Сергеляхскому шоссе и улице Ойунского.

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