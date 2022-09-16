В Якутии отменили особый противопожарный режим

Фото: Оперштаб Якутии

Власти Якутии отменили особый противопожарный режим, который действовал в республике с 10 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Айсен Николаев. В документе указано, что основанием для отмены режима стало снижение класса пожарной опасности в лесах и отсутствие действующих пожаров.

Особый противопожарный режим был введен для мобилизации дополнительных резервов во время активной фазы летних пожаров. Благодаря ему к тушению власти могли привлекать местных жителей, а также запрашивать помощь из других регионов.

«Напомним, что пожароопасный сезон в Якутии официально завершился 12 сентября. Соответствующий приказ министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства был подписан и.о. главы республиканского ведомства Евгением Перфильевым», – добавили в оперштабе.

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