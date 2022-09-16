«Цена не будет бить по кошельку». В Якутии в продаже появился сладкий iPhone 14

Фото: Ассоциация гостеприимства Якутии

Жители Якутии уже сегодня могут насладиться новинкой от компании Apple и купить себе iPhone 14. Правда, с единственной оговоркой — он выполнен в виде съедобного торта, передает Ассоциация гостеприимства республики.

Необычный торт появился в ассортименте кондитерской-пекарни «Сладкие мечты». Размером он с настоящий iPhone, но гораздо толще.

«Порадуйте любимую самым сладким телефоном в мире. И не нужно выбирать, на сколько гигабайт память модели, ведь этот телефон навечно останется в памяти вашей второй половинки», — рекламируют новинку кондитеры.

Как рассказали «КП-Якутия» в Ассоциации гостеприимства, такой подарок не будет сильно бить по кошельку в отличие от настоящего смартфона — тортик стоит 500 рублей, а его вес составляет 350 грамм. В наличии несколько видов начинок, но самая каноничная из них — яблочная.

Напомним, телефон iPhone 14 от компании Apple был официально анонсирован 7 сентября. Его поставки в Россию ожидают в октябре, а цена на минимальную комплектацию начинаются от 84 990 рублей.

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