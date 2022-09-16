На празднике в День города в Якутске на пожилую женщину упал металлодетектор

Фото: скриншот видео SakhaDay

11 сентября на праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, на площади Победы на 66-летнюю женщину упал массивный арочный металлодетектор.

Об этом написало издание «Якутск Вечерний». По их данным, после этого женщина перенесла операцию и до сих пор находится в Республиканской больнице №2.

По словам ее дочери Ксении, женщина не хотела огласки, но ее родные считают, что должно быть проведено полное расследование.

– Когда выходили с площади, мама споткнулась и, видимо, задела металлодетектор, который в итоге на неё упал. У неё голова была в крови, потом зафиксировали синяки, был сломан правый локоть. В травмпункте сказали, что гипсом не обойдется, травма сложная, и отправили в РБ № 2, где её и прооперировали. Она до сих пор в больнице. Слава богу, сделали МРТ головы, там всё в порядке, – говорит дочь пострадавшей женщины.

Родные требуют, чтобы был найден собственник металлодетектора, а также сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные ситуации.

В МВД сообщили, что участковым проводится проверка.

Что говорит мэрия Якутска?

В свою очередь пресс-служба мэрии Якутска сообщила, что в адрес городской администрации 14 сентября поступило заявление от родственников пострадавшей женщины.

– По данному факту создана комиссия, которая проведет проверку с целью установления причин и виновных в этом инциденте, – говорится в сообщении.

Глава Управы Сайсарского округа Владимир Слепцов, где проживает пострадавшая пожилая женщина, принес свои сожаления по данному происшествию.

– От имени Окружной администрации выражаем сожаление по данному происшествию, и желаем пострадавшей горожанке скорейшего выздоровления. Результаты проверки, по ее завершении, будут предоставлены пострадавшей стороне для принятия необходимых мер, – отметил чиновник.

Металлодетекторы даже не были подключены

Между тем, пресловутые металлодетекторы, которые были установлены на площади Победы, даже не были подключены. Судя по видеороликам, снятыми горожанами, шнуры от устройств, которые, по идее, должны были обеспечивать безопасность, просто валялись на земле. А сами металлодетекторы просто создавали лишнюю помеху для прохода людей.

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