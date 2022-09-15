Скончалась от тяжелой болезни организатор Фестиваля японской культуры «Химавари»

Аина Алексеева. Фото предоставлено родственниками

13 сентября в Якутске от тяжелой болезни на 28-ом году жизни скончалась Аина Алексеева, одна из организаторов популярного Фестиваля японской культуры «Химавари». Об этом «КП-Якутия» сообщили родственники девушки.

Фестиваль «Химавари» прошел в Якутске 16 июля. Средства, собранные от продажи билетов, пошли на лечение Аины (диагноз — «Легочная артериальная гипертензия», инвалидность 1 группы) в Москве.

Аина Алексеева на фестивале «Химавари». Фото: соцсети

Легочная артериальная гипертензия — это редкое заболевание, характеризующееся выраженным повышением общего легочного сосудистого сопротивления и давления в легочной артерии. Человек постоянно испытывает сильную одышку, которая усиливается при любой физической нагрузке. Часто прогрессирует с быстрым развитием декомпенсации правого желудочка, что приводит к фатальному исходу.

К сожалению, болезнь оказалась сильнее. 13 сентября Аины не стало. У нее осталась семья — мать и два младших брата.

Прощание с Аиной Алексеевой состоится 16 сентября в 10 часов утра в траурном зале «Некрополь» по адресу: Якутск, Сергеляхское шоссе, 5 км, 2/8.

Родные и друзья девушки отзываются о ней как о добром, творческом и талантливом человеке, у которого было так много планов в жизни. Жестокая болезнь не дала этим планам осуществиться. Желающие помочь семье Аины в эти тяжелые дни могут сделать это по следующим реквизитам:

Номер карты: 2202203685404487 (Сбербанк). Или по телефону 89841146204 (Слепцов Айтал Станиславович — брат).

Номер карты: 2200700153060693 (Тинькофф). Или по телефону 89142205535 (Слепцова Раиса Николаевна — мать).

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