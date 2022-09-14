«Мы многие годы были знакомы»: глава Якутии выразил соболезнования после смерти главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина

Фото: соцсети Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования после смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Наш коллега скончался сегодня во время экспедиции по Дальнему Востоку. Владимиру Николаевичу было 68 лет.

Айсен Николаев отметил, что был знаком с Сунгоркиным многие годы. Последняя их встреча состоялась совсем недавно, на Восточном экономическом форуме. Николаев отметил, что тогда Владимир Николаевич был «полон сил и планов».

«Эта новость стала настоящим шоком для всех, кто знал и работал с Владимиром Николаевичем, в том числе и для меня. Мы многие годы были знакомы. Владимир Николаевич был настоящим профессионалом, посвятившим любимой профессии всю свою жизнь. Его имя навсегда останется в нашей памяти. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», – написал в соцсетях глава Якутии.

Владимир Сунгоркин скончался в Приморском крае. Он находился в рабочей поездке – собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Причиной смерти журналиста стал инсульт.

Сунгоркин родился 16 июня 1954 году в Хабаровске. Он отучился на факультете журналистики Дальневосточного университета, а позже стал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» на стройке Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. С 2002 года он стал генеральным директором издательского дома.

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