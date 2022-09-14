Реконструкцию автодороги «Нам» в границах Якутска завершили раньше сроков

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

Дорожники готовятся к сдаче 7,2 километров автодороги «Нам» после масштабных работ, сообщает пресс-служба управления автодорог республики.

Ранее работы на этом объекте планировалось завершить в 2023 году, однако подрядчик ЗАО «Дороги Саха» обязался сдать его на год раньше, к концу сентября 2022 года. Строительный контроль осуществляло ООО «СТК Групп» (Иркутск), авторский надзор — ООО «Азимут» (Хабаровск).

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

В итоге работы с укладкой асфальтобетона, установкой опор освещения и барьерного ограждения, устройством тротуаров и дорожной обстановкой выполнены в течение двух дорожных сезонов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Отмечается, что на сегодняшний день четырехполосная магистраль отвечает всем требованиям безопасности.

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

Для предотвращения лобовых столкновений установлено металлическое барьерное ограждение. Поставлены светофоры на трех примыканиях, один на пересечении «Ус Хатын» и на девяти пешеходных переходах.

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

Установлен 301 дорожный знак, устроено 12 автобусных остановок и 8,62 километров тротуаров с перильными ограждениями.

Официальное открытие объекта запланировано на конец сентября.

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