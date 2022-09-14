Психология телефонных мошенников и их жертв. Как не потерять деньги, ответив на звонок с неизвестного номера

Психолог из Якутска разбирает типичное поведение мошенников и их жертв Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телефонные мошенники могут позвонить любому, но не каждый поддается на их уловки. Специалист Республиканского психологического центра Татьяна Иванова рассказала «КП – Якутия», как работают манипуляции и как действовать, когда неизвестные пытаются вас в чем-то убедить по телефону.

Механика преступлений: как телефонные мошенники обманывают своих жертв

Чаще всего жертвами мошенников становятся люди в стрессе, пожилые и одинокие. По словам психолога Татьяны Ивановой, все эти категории отличаются повышенной внушаемостью. При этом у них параллельно возникает недоверчивость к тем, кто ставит ограничения, – близким, правоохранителям, памяткам безопасности.

– Приемы мошенников ставят человека, находящегося во внушаемом состоянии, в положение искусственной срочности. Они знают, что человеческий мозг склонен к рационализации – если есть готовое решение задачи, он будет стремиться следовать данному алгоритму, идя по пути наименьшего сопротивления. У жертвы активируется особый режим работы мозга, заставляющий закрывать глаза на явные тревожные сигналы и заглушающий голос разума, – объясняет она.

Фото: KP.RU

Психологически механика таких преступлений работает так: человека в нездоровом состоянии вводят в ситуацию срочности – синоним стресса. В таком состоянии мышление сужается (туннельное сознание) – снижается контроль эмоций и объективность, активизируются комплексы и нездоровые состояния.

– При этом в организме происходит прилив крови к мышцам, учащается сердцебиение, выделяется гормон стресса кортизол. Теперь внимание объекта сосредоточено на попытке хоть как-то решить неожиданно возникшую проблему. Мошенниками подсовывается «готовое решение». Преступление совершено. В этот момент человек испытывает облегчение, – отмечает психолог.

Ясность мышления возвращается не сразу, поэтому у преступников есть время завершить аферу и замести следы.

Как действовать, когда вам звонят мошенники

Если вам звонят неизвестные и уговаривают на какие-либо действия, прикрываясь добрыми намерениями, к примеру, спасения ваших сбережений или преумножения дохода с помощью инвестиций, то с вероятностью почти 100% это мошенники.

Ежедневно полиция Якутии принимает по 4-5 новых заявлений от людей, потерявших деньги. Об этой эпидемии мошенничества редакция «КП – Якутия» уже писала.

По словам психолога, рекомендации в таких ситуациях практически такие же, как при любом другом «срочном» стрессе.

Фото: KP.RU

Что делать, если вы уже стали жертвой мошенников

Если вы уже попали в ситуацию, где вас использовали, обманули, выманили деньги, то возьмите психологическую паузу.

– Поначалу могут возникнуть болезненные переживания – стыд, злость, гнев, отчаяние, это тот самый момент, чтобы идти дальше, прожить эти первичные чувства и сформировать в себе психологическую устойчивость. – заключила Татьяна Иванова.

Возможно, настал момент переоценить, пересмотреть свой опыт, провести самоанализ или обратиться к специалисту, а также стоит обратиться в полицию.

Справка «КП»:

В ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи» можно получить бесплатные психологические консультации в рабочие дни с 9 до 18 по предварительной записи. Контакты головного учреждения и филиалов размещены на странице Центра на портале minmol.sakha.gov.ru.

Круглосуточные и экстренные службы, анонимно, на русском и якутском языке:

- Республиканский телефон доверия: 8-800-100-3550

- Всероссийский детский телефон доверия для детей, подростков и родителей: 8-800-2000-122

- Если вы стали жертвой или очевидцем насилия над детьми и жесткого обращения с несовершеннолетними, сообщите на круглосуточный номер Мобильной кризисной службы: 8-800-100-22-83

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